Małgorzata Socha odsłoniła nogi, a nawet coś więcej! Tak pozowała na łóżku z Maciejem Zieniem. Nie była jedyna

Małgorzata Socha była jedną z wielu gwiazd, które pokazały się na imprezie Macieja Zienia. Projektant promuje właśnie swoją nową linię rajstop i ubrań, którą stworzył, współpracując z firmą Gatta. W ofercie są np. rajstopy w panterkę za 59,90 zł czy body z fakturą za 289 zł.

Zień sygnuje swoim nazwiskiem także skarpetki i podkolanówki. Na wydarzenia przybyła cała gwiazdorska śmietanka, która została uraczona kolacją, pozowała do zdjęć na czerwonym dywanie oraz... w łóżku z projektantem! Zobaczcie sami.

Gwiazdy w łóżku z Zieniem. Co za zdjęcia!

Trzeba przyznać, że premiera kolekcji Poem miała przepiękną oprawę pełną nasyconych kolorów, bogatych tkanin i eleganckich dodatków. Znane panie pozowały na czerwonym dywanie, a za plecami miały poemat:

Na niej cień nawet w aksamit się zmienia. Na niej kadr każdy zamiera w zachwycie. Nie wiadomo skąd przyszła i czy naprawdę była. Nie wiesz, dlaczego pragniesz jej skrycie.

Zień razem z gwiazdami zasiadł do uroczystej kolacji, a wkrótce pozowanie do zdjęć przeniosło się na pełne przepychu łoże, które stanowiło piękne tło ze względu na burgundową zasłonę.

Na wydarzeniu pojawiły się Aneta Kręglicka, Maria Dębska, Aleksandra Adamska, Agnieszka Więdłocha, Alicja Werniewicz, Katarzyna Zawadzka, Małgorzata Socha czy Marta Dyks. Oczywiście miały na sobie coś z nowej kolekcji Zienia. Była też Hanna Lis cała na złoto czy Magdalena Pieczonka w eleganckiej czerni.

Ale to Małgorzata Socha zapierała dech!

Socha pokazała dłuuugie nogi

Małgorzata Socha ma 45 lat i na co dzień często ubiera się w obszerne spodnie i luźne koszule, ale niech was to nie zmyli. Gwiazda jest w formie życia i nawet 20 lat temu, gdy była młodą aktorką, nie prezentowała się lepiej. A przecież w międzyczasie urodziła troje dzieci. Na imprezie Zienia Socha robiła piorunujące wrażenie. Na łóżku pozowała tak, by dobrze było widać jej długie, smukłe nogi.

A że miała na sobie kuse wdzianko, odsłoniła nawet nieco więcej. Wyglądała doskonale, prawda?

