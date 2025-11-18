Gwiazdy "Piernikowego serca" w natarciu! Socha i Kurdej-Szatan przyćmiły film

"Piernikowe serce" to nowa świąteczna komedia rodzinna, w której występują m.in. Małgorzata Socha, Barbara Kurdej-Szatan, Mikołaj Roznerski, Stefan Pawłowski i Katarzyna Żak. Film opowiada historię kilku pokoleń jednej rodziny, która – jak wiele polskich rodzin – w okresie świąt mierzy się z chaosem przygotowań, niewypowiedzianymi pretensjami i niespodziewanymi zwrotami akcji.

Na specjalnym pokazie "Piernikowego serca" nie zabrakło największych gwiazd produkcji, które tłumnie pojawiły się na czerwonym dywanie. Aktorzy nie tylko promowali film, lecz także zachwycili stylizacjami – od eleganckiej Małgorzaty Sochy po olśniewającą Barbarę Kurdej-Szatan, wieczór należał do nich.

Socha postawiła na granat. Elegancja w wydaniu premium

Małgorzata Socha po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najlepiej ubranych polskich aktorek. Na pokazie pojawiła się w monochromatycznym, granatowym komplecie, który wyglądał jak żywcem wyjęty z katalogu luksusowego domu mody. Taliowana marynarka i długa, rozkloszowana spódnica stworzyły duet idealny – klasyczny, wyważony, ale z charakterem. Socha przełamała tonacje dodatkami: brązową, pudełkową torebką i botkami w motyw wężowej skóry, które dodały jej lookowi modowego pazura. Z rozpuszczonymi falami i promiennym uśmiechem prezentowała się jak gwiazda dużego formatu. Efekt? Ikoniczny, ale bez grama przesady.

Kurdej-Szatan w bieli od stóp do głów. „Quiet luxury” na ściance

Barbara Kurdej-Szatan poszła w zupełnie inną stronę – wybrała total look w odcieniach bieli, wpisując się w trend "quiet luxury", który króluje na światowych czerwonych dywanach. Miękki, oversize’owy sweter bez wysiłku łączył się z szerokimi, eleganckimi spodniami z wysokim stanem, a szpiczaste czółenka domknęły stylizację z chirurgiczną precyzją. To styl, który nie krzyczy – on działa podprogowo, zostawiając po sobie wrażenie świeżości, klasy i pewności siebie. Złote kolczyki-koła i subtelne pierścionki dopełniły całość, a Barbara wyglądała, jakby zaraz miała wejść na plan zimowego filmu Netfliksa.

Katarzyna Żak w czerwonym garniturze. Mocny, elegancki power look

Katarzyna Żak pojawiła się w intensywnie czerwonym garniturze – klasycznym, ale jednocześnie bardzo wyrazistym. Marynarka o dwurzędowym kroju świetnie podkreśliła sylwetkę, a szerokie, eleganckie spodnie dodały całości lekkości i nowoczesnego charakteru. Aktorka zrezygnowała z mocnych dodatków, pozwalając, by to soczysty kolor grał pierwsze skrzypce. Delikatny makijaż, lekko potargana fryzura i naturalny uśmiech sprawiły, że Katarzyna Żak wyglądała jednocześnie szykownie, świeżo i bardzo energetycznie. To stylizacja, która idealnie wpisuje się w świąteczny klimat premiery – elegancka, klasyczna, ale z mocnym akcentem.

Panowie też dopisali. Roznerski i Pawłowski w formie

Choć kobiety zgarnęły najwięcej spojrzeń, męska część obsady również miała swoje pięć minut. Mikołaj Roznerski postawił na typową dla siebie mieszankę luzu i niewymuszonej elegancji – czarna koszula, ciemne jeansy i brązowe buty tworzyły stylowy, bardzo „jego” zestaw. Stefan Pawłowski wybrał z kolei klasyczny garnitur w głębokim odcieniu burgundu, zestawiony z jasnym golfem. Prosto, nowocześnie i z klasą. Na ściance pojawił się też Bogdan Kalus, który w casualowym zestawieniu – jeansy, koszula w kratę i szara marynarka – reprezentował styl bardziej codzienny, ale wciąż schludny i ekranowy.

Świąteczny klimat i gorąca atmosfera. Premiera z rozmachem

Premiera "Piernikowego serca" była przedsmakiem świątecznego sezonu – dużo ciepłych kolorów, lampki, a w tle plakaty pełne uśmiechniętych twarzy bohaterów. Twórcy i aktorzy chętnie pozowali do zdjęć i rozmawiali z mediami, ale nie ma wątpliwości, że to stylizacje gwiazd wieczoru były główną atrakcją. Socha i Kurdej-Szatan przyćmiły wszystkich – i film, i dekoracje, i nawet tytułowe pierniki.