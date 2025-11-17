To ona reprezentuje Polskę na Miss Universe 2025. Kim jest piękna Emily Reng?

Adrian Nychnerewicz
2025-11-17 5:40

Być może Polska nie ma szczęścia w konkursach muzycznych czy filmowych, ale kobiety mamy najpiękniejsze na świecie. W międzynarodowych konkursach piękności nie raz zajmowaliśmy jedna z najwyższych, a nawet i czołowe miejsca. Czy tak będzie i tym razem? Wielkimi krokami zbliża się konkurs Miss Universe. Polskę reprezentować będzie 20-letnia Emily Reng z Ameryki. Jak to możliwe?

Piękna Emily Reng w finale konkursu Miss Universe

Nie od dziś wiadomo, że Polki to najpiękniejsze kobiety na świecie. Nawet jeśli urodziły się i wychowały w Ameryce. W Azji trwa zgrupowanie kandydatek do korony Miss Universe 2025, podczas którego bryluje nasza reprezentantka - Emily Reng (20 l.). Choć urodziła się w Chicago, jej rodzina pochodzi z Kluczborka w woj. opolskim. 

Miss Universe to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. W tym roku o koronę miss całego globu walczą kandydatki aż ze 120 krajów. Wśród nich 20-letnia Emily, która na każdym kroku podkreśla swoje polskie pochodzenie i biegle posługuje się językiem polskim. W zeszłorocznym konkursie Miss Polonia, reprezentując amerykańską Polonię, zajęła 3. miejsce. W te sposób została wybrana do reprezentowania Polski na Miss Universe 2025.

Kiedy odbędzie się Miss Universe 2025?

Na co dzień studiuje zarządzanie w biznesie mody na Uniwersytecie Południowej Karoliny. A od dwóch tygodni przebywa w Tajlandii, gdzie już 21 listopada odbędzie się finał konkursu. Trzymamy kciuki za naszą piękność!

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się Emily Reng. Ma szansę na koronę?

