To ona reprezentuje Polskę na Miss Universe 2025. Kim jest piękna Emily Reng?

Piękna Emily Reng w finale konkursu Miss Universe

Nie od dziś wiadomo, że Polki to najpiękniejsze kobiety na świecie. Nawet jeśli urodziły się i wychowały w Ameryce. W Azji trwa zgrupowanie kandydatek do korony Miss Universe 2025, podczas którego bryluje nasza reprezentantka - Emily Reng (20 l.). Choć urodziła się w Chicago, jej rodzina pochodzi z Kluczborka w woj. opolskim.

Miss Universe to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów na świecie. W tym roku o koronę miss całego globu walczą kandydatki aż ze 120 krajów. Wśród nich 20-letnia Emily, która na każdym kroku podkreśla swoje polskie pochodzenie i biegle posługuje się językiem polskim. W zeszłorocznym konkursie Miss Polonia, reprezentując amerykańską Polonię, zajęła 3. miejsce. W te sposób została wybrana do reprezentowania Polski na Miss Universe 2025.

Kiedy odbędzie się Miss Universe 2025?

Na co dzień studiuje zarządzanie w biznesie mody na Uniwersytecie Południowej Karoliny. A od dwóch tygodni przebywa w Tajlandii, gdzie już 21 listopada odbędzie się finał konkursu. Trzymamy kciuki za naszą piękność!

