Ależ one skromne! Gwiazdy na finale "Top Model" zakryte od stóp do głów. Ale w cekinach!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-11-19 21:45

Finał 14. edycji "Top Model" okazał się sukcesem jeszcze zanim się rozpoczął! Na czerwonym dywanie, tuż przed realizacją odcinka na żywo, zaroiło się od znanych twarzy. Te, jak się okazało, wybrały na wieczór wyjątkowo skromne wdzianka. Oczywiście zdarzyły się wyjątki. Jedne gwiazdy zakryły się od stóp do głów, inne coś niecoś postanowiły odsłonić. Kto wypadł lepiej? Sami oceńcie!

Finał "Top Model" kręci się wokół modelek i modeli, którzy dostali się do ostatniego etapu zmagań (to Emilia Weltrowska, Michał Kot, Mateusz Król oraz Eva Pietruk), ale zanim ci zawalczą o wygraną, wszystkie oczy są skierowane na gwiazdy. Znanych i lubianych nie mogło zabraknąć na wydarzeniu, które przyciąga celebrytów już od 15 lat. Na czerwonym dywanie zaroiło się od gwiazd, które zrobiły, co mogły, aby wyróżnić się z tłumu doskonale ubranych znajomych z branży. Jak im poszło?

Gwiazdy błyszczały w... wyjątkowo skromnych sukienkach

Taka okazja jak finał "Top Model" zdarza się raz na rok. To prawdziwe święto i show-biznesu, i mody! Nic więc dziwnego, że gwiazdy sięgnęły do ciekawe wdzianka, a niektóre postanowiły zwrócić na siebie uwagę makijażem czy dodatkami. Kto się pojawił?

Izabela Kuna pozowała do zdjęć w czarnym zestawie, który nie byłby tak ciekawy, gdyby nie różne tkaniny, wzory, faktury i odcienie czerni. Gwiazda okryła się od stóp do głów i nie była jedyna. Na długą sukienkę, choć ze zmysłowym rozcięciem ukazującym nogi, postawiła przepiękna, smukła Małgorzata Socha. Aktorka rozpuściła włosy i uzupełniła stylizację biżuterią w złotym kolorze.

Złoto było główną barwą, po którą sięgnęła Izabella Krzan. Modelka wybrała wyrazistą kreację z kołnierzem i mankietami. Kropką nad i były koronkowe rękawiczki!

Krzan błyszczała złotem (choć w show pokazała się nie w cekinach, a w kraciastej sukience), a Kasia Warnke srebrem. Aktorka wyglądała ciekawie w długiej sukni z koronkowymi wstawkami i golfem, ale bardziej niż kreacja uwagę zwracał makijaż z ciemną szminką na pierwszym planie. Srebro to również kolor, po jaki sięgnęła Joanna Krupa.

Niektóre gwiazdy były nieco odważniejsze

Iwona Węgrowska stanowiła przeciwieństwo koleżanek, bo nie dość, że ubrała się w biel, to jeszcze odważnie odsłoniła dekolt. Nieco więcej ciała pokazały też Adriana Hyzopska, Karolina Kuczyńska czy Mery Spolsky. 

