Ależ one skromne! Gwiazdy na finale "Top Model" zakryte od stóp do głów. Ale w cekinach!

Finał "Top Model" kręci się wokół modelek i modeli, którzy dostali się do ostatniego etapu zmagań (to Emilia Weltrowska, Michał Kot, Mateusz Król oraz Eva Pietruk), ale zanim ci zawalczą o wygraną, wszystkie oczy są skierowane na gwiazdy. Znanych i lubianych nie mogło zabraknąć na wydarzeniu, które przyciąga celebrytów już od 15 lat. Na czerwonym dywanie zaroiło się od gwiazd, które zrobiły, co mogły, aby wyróżnić się z tłumu doskonale ubranych znajomych z branży. Jak im poszło?

Gwiazdy błyszczały w... wyjątkowo skromnych sukienkach

Taka okazja jak finał "Top Model" zdarza się raz na rok. To prawdziwe święto i show-biznesu, i mody! Nic więc dziwnego, że gwiazdy sięgnęły do ciekawe wdzianka, a niektóre postanowiły zwrócić na siebie uwagę makijażem czy dodatkami. Kto się pojawił?

Izabela Kuna pozowała do zdjęć w czarnym zestawie, który nie byłby tak ciekawy, gdyby nie różne tkaniny, wzory, faktury i odcienie czerni. Gwiazda okryła się od stóp do głów i nie była jedyna. Na długą sukienkę, choć ze zmysłowym rozcięciem ukazującym nogi, postawiła przepiękna, smukła Małgorzata Socha. Aktorka rozpuściła włosy i uzupełniła stylizację biżuterią w złotym kolorze.

Złoto było główną barwą, po którą sięgnęła Izabella Krzan. Modelka wybrała wyrazistą kreację z kołnierzem i mankietami. Kropką nad i były koronkowe rękawiczki!

Krzan błyszczała złotem (choć w show pokazała się nie w cekinach, a w kraciastej sukience), a Kasia Warnke srebrem. Aktorka wyglądała ciekawie w długiej sukni z koronkowymi wstawkami i golfem, ale bardziej niż kreacja uwagę zwracał makijaż z ciemną szminką na pierwszym planie. Srebro to również kolor, po jaki sięgnęła Joanna Krupa.

Niektóre gwiazdy były nieco odważniejsze

Iwona Węgrowska stanowiła przeciwieństwo koleżanek, bo nie dość, że ubrała się w biel, to jeszcze odważnie odsłoniła dekolt. Nieco więcej ciała pokazały też Adriana Hyzopska, Karolina Kuczyńska czy Mery Spolsky.

"Top model". Im udało się zaistnieć w show- biznesie. Oto najpopularniejsze uczestniczki programu dla początkujących modelek