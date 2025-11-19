Od Michałowic do wielkiego finału

Emilia Weltrowska, choć pochodzi z Michałowic, od kilku lat mieszka w Warszawie, gdzie studiuje zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Poza studiami aktywnie pracuje w rodzinnej firmie z branży nieruchomości, gdzie czerpie satysfakcję z kontaktu z ludźmi i różnorodnych wyzwań. Jej pasją są podróże i poznawanie nowych kultur, co stanowi dla niej źródło inspiracji i rozwoju osobistego. W dzieciństwie Emilia była bardzo aktywna – jeździła konno, grała na instrumentach, śpiewała, tańczyła hip-hop i uczestniczyła w warsztatach teatralnych.

Zachwyt jurorów i emocje w programie

Już podczas castingu do "Top Model" Emilia spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony jurorów, w tym Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Marcina Tyszki, Dawida Wolińskiego, a także gospodarza programu Michała Piróga. Eksperci zgodnie stwierdzili, że ma potencjał, by zaistnieć w branży modowej. Marcin Tyszka zwrócił uwagę na jej piękno i atrakcyjność, jednocześnie zauważając pewną sztywność, która jednak szybko ustąpiło miejsca naturalności i wdziękowi.

Wraz z postępem programu, atmosfera wśród uczestników stawała się coraz bardziej napięta. W jednym z odcinków doszło do nieporozumienia na planie zdjęciowym, w które zaangażowana była również Emilia. Mimo trudnych chwil i rosnących emocji uczestnicy starali się rozwiązać sytuację w spokojny sposób i kontynuować rywalizację. Emilia, Mateusz Król, Eva Pietruk i Michał Kot to czwórka finalistów, którzy powalczą o zwycięstwo w 14. edycji "Top Model".

Co czeka Emilię po programie?

Zwycięzca lub zwyciężczyni programu otrzyma 200 tysięcy złotych, kontrakt z prestiżową agencją modelingową oraz okładkę magazynu "Glamour". Emilia Weltrowska ma szansę dołączyć do grona najbardziej rozpoznawalnych uczestników "Top Model" i rozpocząć karierę w świecie mody. O tym, kto wygra, zadecydują widzowie, którzy mogą głosować online.

