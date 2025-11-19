Jurorzy oszaleli na jej punkcie! Emilia Weltrowska w finale "Top Model"!

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-19 9:00

Emilia Weltrowska, 20-letnia studentka zarządzania z Michałowic, jest jedną z finalistek 14. edycji programu "Top Model" w Polsce. Jej uroda, naturalność i osobowość zachwyciły jurorów już na castingu, torując jej drogę do świata mody.

Od Michałowic do wielkiego finału

Emilia Weltrowska, choć pochodzi z Michałowic, od kilku lat mieszka w Warszawie, gdzie studiuje zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Poza studiami aktywnie pracuje w rodzinnej firmie z branży nieruchomości, gdzie czerpie satysfakcję z kontaktu z ludźmi i różnorodnych wyzwań. Jej pasją są podróże i poznawanie nowych kultur, co stanowi dla niej źródło inspiracji i rozwoju osobistego. W dzieciństwie Emilia była bardzo aktywna – jeździła konno, grała na instrumentach, śpiewała, tańczyła hip-hop i uczestniczyła w warsztatach teatralnych.

Zachwyt jurorów i emocje w programie

Już podczas castingu do "Top Model" Emilia spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony jurorów, w tym Joanny Krupy, Katarzyny Sokołowskiej, Marcina Tyszki, Dawida Wolińskiego, a także gospodarza programu Michała Piróga. Eksperci zgodnie stwierdzili, że ma potencjał, by zaistnieć w branży modowej. Marcin Tyszka zwrócił uwagę na jej piękno i atrakcyjność, jednocześnie zauważając pewną sztywność, która jednak szybko ustąpiło miejsca naturalności i wdziękowi.

Zobacz też: Decyzja jurorów rozwścieczyła widzów "Top Model"! Tak źle jeszcze nie było!

Wraz z postępem programu, atmosfera wśród uczestników stawała się coraz bardziej napięta. W jednym z odcinków doszło do nieporozumienia na planie zdjęciowym, w które zaangażowana była również Emilia. Mimo trudnych chwil i rosnących emocji uczestnicy starali się rozwiązać sytuację w spokojny sposób i kontynuować rywalizację. Emilia, Mateusz Król, Eva Pietruk i Michał Kot to czwórka finalistów, którzy powalczą o zwycięstwo w 14. edycji "Top Model".

Co czeka Emilię po programie?

Zwycięzca lub zwyciężczyni programu otrzyma 200 tysięcy złotych, kontrakt z prestiżową agencją modelingową oraz okładkę magazynu "Glamour". Emilia Weltrowska ma szansę dołączyć do grona najbardziej rozpoznawalnych uczestników "Top Model" i rozpocząć karierę w świecie mody. O tym, kto wygra, zadecydują widzowie, którzy mogą głosować online.

Zobacz także: Finał "Top Model" wywołuje burzę w sieci. Kto ma największe szanse na wygraną?

Emilia Walterowska w Top Model
16 zdjęć
"Top Model: All Stars" powstanie? Osi Ugonoh zdradziła, czy wróciłaby do programu
Super Express Google News
Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje?
Pytanie 1 z 9
Kto wygrał pierwszą edycję Top Model?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TOP MODEL
TVN