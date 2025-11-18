Finał "Top Model" wywołuje burzę w sieci. Kto ma największe szanse na wygraną?

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-18 22:00

Finał 14. edycji programu "Top Model" przyciągnął uwagę fanów mody z całej Polski. Po tygodniach intensywnej rywalizacji na wybiegach, do ścisłego finału awansowało czworo uczestników, których historie i doświadczenia składają się na niezwykłą mozaikę talentów. Każdy z finalistów walczył o główną nagrodę, 200 tysięcy złotych i kontrakt z prestiżową agencją modelingową.

W gronie czterech finalistów znaleźli się Emilia Weltrowska, Mateusz Król, Michał Kot oraz Eva Pietruk. Emilia, 20-letnia studentka z Michałowic, urzekała naturalnością i spokojem, łącząc naukę z pracą w rodzinnej firmie. Mateusz, także 20-latek, studiujący pielęgniarstwo w Sosnowcu, zdobył sympatię widzów dzięki szczerości i dystansowi do siebie. Michał Kot, doświadczony 37-letni model i nauczyciel tańca ze Szczecina, podbił serca jury swoją historią walki z uzależnieniem i powrotem do show dzięki wsparciu Michała Piróga. Natomiast 46-letnia Eva Pietruk z Londynu udowodniła, że wiek nie jest przeszkodą w modelingu, powracając po 25 latach przerwy i zdobywając tytuł Top Model UK 2024 w kategorii "Over 25’s".

"Top Model": kto ma największe szanse na wygraną?

Droga do finału nie była łatwa. Uczestnicy musieli zmierzyć się z licznymi wyzwaniami: sesjami zdjęciowymi, pokazami mody oraz zadaniami sprawdzającymi odporność na stres. Szczególnie trudnym momentem dla Mateusza Króla był półfinał w Dublinie, kiedy niespodziewanie został wykluczony z prestiżowego pokazu. Michał Kot z kolei zaskoczył wszystkich, pojawiając się na sesji zdjęciowej bez bielizny, pokazując pełną odwagę i profesjonalizm. Decyzje jury budziły żywe dyskusje wśród internautów, zwłaszcza awans Evy do finału, który wielu fanom wydał się kontrowersyjny. Produkcja programu musiała wówczas prosić widzów o powstrzymanie się od hejtu w sieci.

"Top Model" to nie tylko konkurs, ale też szkoła życia i pracy w świecie mody. Od pierwszej edycji w 2010 roku program dał szansę wielu młodym talentom. Początkowo w programie startowały wyłącznie kobiety, później pojawili się również mężczyźni, a od siódmej edycji zniesiono ograniczenia wiekowe. Widzowie mogą obserwować nie tylko rywalizację, ale również rozwój uczestników w dziedzinach autoprezentacji, fotografii i pokazywania profesjonalizmu na wybiegu. Jury w składzie Joanna Krupa, Michał Piróg, Marcin Tyszka, Dawid Woliński i Katarzyna Sokołowska ocenia każdego z uczestników, a ich opinie często stają się tematem gorących dyskusji w mediach społecznościowych.

Zwycięzcy poprzednich edycji

Na przestrzeni lat program "Top Model" wyłonił wielu zwycięzców, a ich losy potoczyły się różnie. Nie wszyscy z nich pozostali w świecie modelingu, niektórzy znaleźli swoje powołanie w innych dziedzinach.

  • Paulina Papierska (1. edycja): Zwyciężczyni pierwszej edycji, po programie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, podpisała kontrakty z markami takimi jak Max Factor czy Wojas. Obecnie skupia się na współpracy z polskimi markami i spełnia się w roli mamy, mieszkając w Norwegii.
  • Olga Kaczyńska (2. edycja): Triumfowała w wieku 19 lat. Początkowo brała udział w kampaniach, ale ostatecznie porzuciła modeling i skończyła medycynę. Obecnie jest lekarką.
  • Zuzanna Kołodziejczyk (3. edycja): Po finale była aktywna w branży modowej, brała udział w pokazach i sesjach. Z czasem zajęła się propagowaniem zdrowego stylu życia.
  • Osi Ugonoh (4. edycja): Triumfowała w edycji, w której po raz pierwszy rywalizowali również mężczyźni. Nadal pracuje jako modelka, ale także działa jako dietetyk i influencerka sportowa.
  • Radosław Pestka (5. edycja): Pierwszy mężczyzna, który wygrał "Top Model".
  • Patryk Grudowicz (6. edycja): Zwycięzca szóstej edycji.
  • Kasia Szklarczyk (7. edycja).
  • Dawid Woskanian (8. edycja): Zwycięzca ósmej edycji.
  • Mikołaj Śmieszek (9. edycja).
  • Dominika Wysocka (10. edycja).
  • Klaudia Nieścior (11. edycja).
  • Klaudia Zioberczyk (13. edycja).

Finał 14. edycji "Top Model" odbędzie się 19 listopada 2025 roku, a ostateczny werdykt należeć będzie do widzów.

