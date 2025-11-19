46-letnia Eva Pietruk podbija "Top Model" i dzieli widzów. Miała 25 lat przerwy od wybiegu!

Eva Pietruk, 46-latka mieszkająca w Londynie, stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek 14. edycji programu "Top Model" w Polsce. Jej powrót do modelingu po 25-letniej przerwie i zwycięstwo w konkursie piękności Top Model UK 2024 wzbudziły wiele emocji i dyskusji.

Powrót na wybieg po latach

Eva Pietruk w wieku 44 lat podjęła odważną decyzję o powrocie do świata mody, który porzuciła wiele lat wcześniej. Jej pasja do modelingu, która narodziła się w wieku 20 lat, nigdy nie wygasła, mimo że życie skierowało ją na inne tory, pełne przeprowadzek, trudności i zmagań z depresją. Przed udziałem w polskim "Top Model" Eva zdobyła tytuł Top Model UK 2024 w kategorii "Over 25's" (chodzi o konkurs piękności, a nie show telewizyjne!), co podkreśla jej determinację do tego, by odnosić sukcesy w branży.

Dwa lata temu, w wieku 44 lat, zdecydowałam, że wrócę do marzeń z mojej młodości. Marzyłam o karierze modelki od 20. roku życia, ale życie potoczyło się inaczej - przeprowadzki, depresja, trudności, wybory dalekie od moich pasji... W 2013 zaczęłam blogować o modzie i po latach znalazłam się w magazynach takich jak "Vogue", "Harper's Bazaar" czy "Elle". Ale w sercu zawsze czułam, że moim miejscem jest wybieg, kamera i scena – pisała w sieci.

Kontrowersje i finał "Top Model"

Udział Evy Pietruk w polskiej edycji "Top Model" wywołał falę dyskusji, zwłaszcza po ogłoszeniu listy finalistów 14. edycji. Widzowie, rozczarowani decyzją jurorów, zarzucali im faworyzowanie i podważali zasadność awansu Evy do finału, sugerując, że inne uczestniczki bardziej zasługiwały na to miejsce. Produkcja programu musiała nawet interweniować, apelując o merytoryczną dyskusję i powstrzymanie się od hejtu. Sama Eva przyznała, że otrzymuje wiele wulgarnych wiadomości, ale mimo to z sukcesem dotarła do finału programu.

Ja uważam, że Eva jest super. Bardzo miło się na ciebie patrzy. W końcu mamy dojrzałą kobietę, która świetnie wygląda. I wie, że moda to jest praca. Ja z przyjemnością dałbym ci szansę - mówił o Evie Marcin Tyszka.

Joanna Krupa też ma o niej jak najlepsze zdanie:

Super, zdrowa, piękna kobieta. Myślę, że będziesz inspiracją dla mnóstwa kobiet, że można w każdym wieku wyglądać pięknie. Jesteś perfect example.

Działalność Evy Pietruk poza programem

Eva Pietruk wzięła udział w "Top Model", ale poza show też aktywnie działa w branży modowej. Założyła Mad Cat Fashion – blog modowy i rozwija swoje profile w sieci. Eva, która jest obserwowana przez ponad 46 tysięcy osób na Instagramie, regularnie publikuje tam efekty sesji zdjęciowych. Jej historia jest inspiracją i udowadnia, że wiek to tylko liczba, a marzenia można realizować w każdym momencie życia.

