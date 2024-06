Wiecznie młoda Beata Kozidrak odsłania nogi w Opolu. Zachwyca formą?

91-letnia Sława Przybylska zachwyciła w Opolu. Co za energia!

Powrót do lat 90. Rockowe legendy na scenie w Opolu

Kabareton wraca do Opola. Wszyscy na to czekali

Opole 2024: Beata Kozidrak rozgrzała publiczność w Opolu

Drugi dzień 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu należał do gwiazd polskiej sceny rockowej. Na estradzie Amfiteatru Tysiąclecia zagrali m.in. Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni.

Zwieńczeniem sobotniego koncertu był występ zespołu Bajm. 64-letnia Beata Kozidrak jest w znakomitej formie. I to nie tylko wokalnej. Piosenkarka poderwała opolską publiczność, która razem z nią zaśpiewała największe przeboje zespołu. Nie da się zaprzeczyć, że artystka nadal jest pełna energii, a wiele młodszych koleżanek może jej pozazdrościć formy.

Zobacz również: Co naprawdę oznacza nazwa Bajm? Beata Kozidrak to zaledwie 25 procent!

Opole 2024: Beata Kozidrak kusi zgrabnymi nogami

Beata Kozidrak i tym razem zachwyciła stylizacją. Piosenkarka nie rezygnuje ze swojego charakterystycznego stylu i chętnie odsłania zgrabne nogi. Ponadto artystka lubi błyszczące elementy i prześwity, nie gardzi dużymi dekoltami i elementami garderoby w rockowym stylu. I tak też było na sobotnim koncercie.

"Będzie bardzo błyszcząco. Cały strój będzie wysadzany szklanymi kamieniami, z lekkimi przezroczystościami i w rockowym stylu. Mogę zapewnić, że będzie co oglądać, ale to już publika i dziennikarze ocenią" - zdradził kilka dni temu szczegóły scenicznego wizerunku Beaty projektant Emil Wieczorek, w rozmowie z Plotkiem.

Na scenie Beata Kozidrak zaprezentowała się w czarnej kreacji. Na tę wyjątkową okazję wybrała marynarkę bogato zdobioną czarnymi kryształkami. Do tego dobrała kuse szorty, a całość stylizacji dopełniły czarne kozaki na wysokim obcasie.

Niezmienna od lat jest też fryzura gwiazdy. Kozidrak farbuje włosy na blond i układa je w fale. Tylko że nie zawsze widzimy prawdziwe włosy wokalistki. Beata Kozidrak od lat nosi perukę. Ma ich co najmniej kilka. Dlaczego Beata Kozidrak nosi perukę? Chodzi najprawdopodobniej o względy wygody i o to, by w parę minut móc całkowicie zmienić swoje uczesanie. Beata słynie z burzy własnych loków, które mogą bywać niesforne. Założenie "gotowej fryzury" jest więc najmniej problematyczne.

Dokończ piosenki Beaty Kozidrak i zespołu Bajm Pytanie 1 z 9 Mów niech Twoje słowa zbudzą krew, niech wszystko będzie już okej... Niech każdy dzień dodaje nam sił Jest tyle miejsc do których powrócimy Nie odnajdzie więcej nas, ta sama chwila Dalej

Najciekawsze stylizacje Beaty Kozidrak