Opole 2024. Co naprawdę oznacza nazwa Bajm? Beata Kozidrak to zaledwie 25 procent!

Zespół Bajm jest gwiazdą festiwalu Opole 2024. Lubelska kapela od zawsze kojarzona jest przede wszystkim ze znakomitą wokalistką - Beatą Kozidrak. Co jednak oznacza nazwa Bajm? Okazuje się, że rozwiązanie tej zagadki jest wyjątkowo proste. Można powiedzieć, że Beata Kozidrak stanowi zaledwie 25 proc. nazwy zespołu. Kolejna ćwiartka należy do jej byłego męża - Andrzeja Pietrasa. Co z kolejnymi 50 procentami?