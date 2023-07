Co dalej z Dodą i Darkiem Pachutem? To musiało zaboleć! Komentarz Rabczewskiej nie pozostawia wątpliwości

Skład zespołu Bajm. Maria Dobrzańska dołączyła do grupy lata temu

Beata Kozidrak i Bajm to dla wielu fanów jedno i to samo. Tymczasem skład słynnej grupy - oprócz wyjątkowej wokalistki - obecnie tworzą: Adam Drath, Artur Daniewski, Krzysztof Niescior, Piotr Bielecki i właśnie Maria Dobrzańska - słynąca w wielkiego talentu i zjawiskowej urody artystka specjalizująca się przede wszystkim w obsłudze instrumentów klawiszowych. Ci, którzy nie śledzą na bieżąco aktywności zespołu Bajm, na koncertach są zaskoczeni tym, że na w skład kapeli wchodzi inna kobieta. Miłośnicy lubelskiej grupy jednak doskonale wiedzą, jak ważną postacią w Bajmie jest Maria Dobrzańska, która dołączyła do kapeli Beaty Kozidrak w 2000 rok! Z jednej strony piękna pianista - jako druga kobieta w zespole - jest dla wokalistki konkurencją, a z drugie fantastycznym uzupełnieniem.

Kim jest Maria Dobrzańska, pianistka Bajmu? Z Beatą Kozidrak ma świetne relacje

Pianistka Bajmu raczej nie opowiada o swoim życiu prywatnym. Na stronie zespołu Maria Dobrzańska zdradza, że w wolnych chwilach robię zdjęcia, podróże, biega, a także... je kiełbasę i popija szklanką wody. Z Beatą Kozidrak ma świetne relacje - w busie siada też za wokalistką, po to by sobie z nią porozmawiać. Maria Dobrzańska od małego chciała komponować. To marzenie udało się zrealizować. To ona jest autorką muzyki do klika hitów Bajmu, do którego trafiła, mając zaledwie 22 lata. Zobacz w naszej galerii, jak wygląda Maria Dobrzańska, piękna pianistka i kompozytorka zespołu Bajm.

