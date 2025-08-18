Beata Kozidrak jeszcze niedawno walczyła z nowotworem! Szok, co teraz szykuje

Beata Kozidrak w ostatnich miesiącach mierzyła się z chorobą nowotworową. Teraz wokalistka z przytupem wraca na scenę. Przed gwiazdą pracowita końcówka lata i pełna wielkich emocji jesień. Czekają ją występy zarówno z zespołem Bajm, jak i zupełnie nowe muzyczne wyzwania u boku grupy Kamp!. Już wiadomo, że stęsknieni fani nie będą mogli narzekać na brak atrakcji.

Beata Kozidrak od dekad jest ikoną polskiej sceny muzycznej. Jej energia i niezapomniane przeboje przyciągają tłumy, a każdy koncert to wydarzenie, które fani zapamiętują na długo. Nic więc dziwnego, że gdy kilka miesięcy temu artystka nagle wycofała się z planowanych występów, zaczęły się spekulacje i niepokój wśród wiernych fanów. Kozidrak długo wstrzymywała się z ujawnieniem prawdziwej przyczyny nieobecności, aż w końcu podzieliła się szczerym wyznaniem w "DDTVN". Okazuje się, że gwiazda zmagała się z chorobą nowotworową.

Diagnoza była dość szybka. Po prostu była to choroba nowotworowa. I nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się temu procesowi leczenia - mówiła Kozidrak w programie śniadaniowym.

Beata Kozidrak szykuje dla fanów prawdziwą petardę!

Beata Kozidrak wraca na scenę z rozmachem, a jej fani mogą przygotować się na prawdziwą muzyczną ucztę. Już 24 sierpnia 2025 roku wystąpi z zespołem Bajm na Śląskim Miraże Art Fest w Pszczynie. To dopiero początek, bo kilka dni później, 30 sierpnia 2025 roku, zespół pojawi się podczas Dni Starachowic, a dzień później w Kielcach na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, z którego relację pokaże Polsat.

Jesienią Kozidrak nie zwalnia tempa. Oficjalnie potwierdzono jej koncerty w listopadzie. 14 listopada 2025 roku wystąpi w warszawskim klubie Stodoła, a kilka dni później odbędzie się wyjątkowy solowy koncert u boku grupy Kamp!. To właśnie podczas tego wydarzenia fani usłyszą odświeżone aranżacje największych przebojów Beaty i Bajmu, przygotowane specjalnie na tę okazję.

