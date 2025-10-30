Beata Kozidrak na nowym nagraniu. Tak teraz wygląda! To już prawie rok od diagnozy

Do niedawna wydawało się, że Beata Kozidrak jest w świetnej formie, choć już jakiś czas temu skończyła 60 lat. Niestety, pod koniec 2024 r. wokalistka musiała zmierzyć się z dramatyczną diagnozą i walką z nowotworem. O tym, co przeżywała, zaczęła opowiadać, gdy już zakończyła leczenie i wróciła do śpiewania.

Obecnie gwiazda znów występuje, a nawet pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami" podczas odcinka, który był w całości poświęcony jej twórczości.

Kozidrak mogłaby już odpoczywać na emeryturze - i to od kilku lat - ale ani myśli rezygnować z działalności artystycznej. Blisko rok po tym, jak zachorowała (niemal dokładnie 11 miesięcy temu ogłosiła, że musi odwołać koncerty), znów szykuje się do kolejnych wyzwań zawodowych. Jest też bardzo aktywna w sieci. Opublikowała nowe nagranie! Tak teraz wygląda.

Beata Kozidrak ma się świetnie!

Kozidrak ma za sobą bardzo trudne chwile.

Przeżyłam kilka naprawdę trudnych momentów. Łącznie, z tym że przez chwilę byłam na tamtym świecie. Wiedziałam jednak, że mam dla kogo żyć i muszę przez to przejść. Nie było innej opcji. To przekonanie było we mnie naprawdę silne. Wcześniej nawet nie zdawałam sobie sprawy, że w człowieku może istnieć tak niezwykła siła. Od pani doktor usłyszałam, że chyba ktoś nade mną czuwa. I może rzeczywiście coś w tym jest - wyjawiła portalowi Plejada.

Ale to już za nią. 30 października Beata napisała na swoim profilu na Instagramie:

Próby pełną parą! Stroimy gitary, rozśpiewujemy się i ładujemy baterie przed koncertami! Do zobaczenia już niedługo.

Jakby na dowód dodała nagranie, które możecie zobaczyć niżej. Widać na nim Kozidrak w czarnym wdzianku i z kraciastą koszulą na pasie, a także jej ekipę.

Damy z siebie wszystko - mówi gwiazda o wielkim powrocie Bajmu na scenę.

