Beata Kozidrak na nowym nagraniu. Tak teraz wygląda! To już prawie rok od diagnozy

Do niedawna wydawało się, że Beata Kozidrak jest w świetnej formie, choć już jakiś czas temu skończyła 60 lat. Niestety, pod koniec 2024 r. wokalistka musiała zmierzyć się z dramatyczną diagnozą i walką z nowotworem. O tym, co przeżywała, zaczęła opowiadać, gdy już zakończyła leczenie i wróciła do śpiewania.
Obecnie gwiazda znów występuje, a nawet pojawiła się w "Tańcu z Gwiazdami" podczas odcinka, który był w całości poświęcony jej twórczości.
Kozidrak mogłaby już odpoczywać na emeryturze - i to od kilku lat - ale ani myśli rezygnować z działalności artystycznej. Blisko rok po tym, jak zachorowała (niemal dokładnie 11 miesięcy temu ogłosiła, że musi odwołać koncerty), znów szykuje się do kolejnych wyzwań zawodowych. Jest też bardzo aktywna w sieci. Opublikowała nowe nagranie! Tak teraz wygląda.
Beata Kozidrak ma się świetnie!
Kozidrak ma za sobą bardzo trudne chwile.
Przeżyłam kilka naprawdę trudnych momentów. Łącznie, z tym że przez chwilę byłam na tamtym świecie. Wiedziałam jednak, że mam dla kogo żyć i muszę przez to przejść. Nie było innej opcji. To przekonanie było we mnie naprawdę silne. Wcześniej nawet nie zdawałam sobie sprawy, że w człowieku może istnieć tak niezwykła siła. Od pani doktor usłyszałam, że chyba ktoś nade mną czuwa. I może rzeczywiście coś w tym jest - wyjawiła portalowi Plejada.
Ale to już za nią. 30 października Beata napisała na swoim profilu na Instagramie:
Próby pełną parą! Stroimy gitary, rozśpiewujemy się i ładujemy baterie przed koncertami! Do zobaczenia już niedługo.
Jakby na dowód dodała nagranie, które możecie zobaczyć niżej. Widać na nim Kozidrak w czarnym wdzianku i z kraciastą koszulą na pasie, a także jej ekipę.
Damy z siebie wszystko - mówi gwiazda o wielkim powrocie Bajmu na scenę.
