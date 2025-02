Gwiazda TVN-u wspiera Tomasza Jakubiaka w chorobie. Jest dla niego jak siostra!

Jakubiak przeżył piekło podczas leczenia w Izraelu

Tomasz Jakubiak od dawna związany jest ze stacja TVN. Dużą popularność zdobył jako juror w programie "MasterChef Nastolatki". Od pewnego czasu telewizyjny kucharz unikał świateł reflektorów. Do tego wyraźnie schudł, co zaniepokoiło jego fanów.

We wrześniu wyznał, że walczy z rzadko spotykaną odmianą nowotworu. Od tamtej pory Tomasz Jakubiak relacjonuje swoją walkę z chorobą. Gdy tylko zdrowie mu na to pozwala, informuje o postępach leczeniu. Nie kryje przy tym złych chwil.

W miniony weekend w "Dzień Dobry TVN" ukazał się reportaż, w którym razem z żoną Anastazją, opowiedział o wyjeździe do Izraela gdzie poddał się specjalistycznej terapii. Jakubiak mówił m.in. o bólu nie do wytrzymania. Do Polski wrócił osłabiony i "wychudzony do granic możliwości".

Zobacz również: Przejęty Marcin Prokop o chorobie Tomasza Jakubiaka. "Niknie w oczach, gaśnie"

Tomasz Jakubiak może na nią liczyć. "Turbo kumpela, przyszywana siostra"

Przed kamerami przyznał, że jego motywacją jest żona oraz malutki synek. Gdy zaczął opowiadać o wsparciu, które otrzymał od obcych ludzi, nie mógł ukryć łez. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku setki nieznajomych pomogło mu uzbierać pieniądze potrzebne na leczenie.

Tomasza Jakubiaka wspierają również osoby z branży. I to nie tylko słowami. W niedzielę opublikował zdjęcie ze spaceru, na którym towarzyszyły mu Daria Ładocha i Małgorzata Molska, producentka programów kulinarnych. Okazuje się, że znają się i przyjaźnią od lat. Prowadząca "Azja Express" była nawet świadkową na jego ślubie. Gwiazdor TVN-u podziękował im za przyjaźń. Jego słowa poruszają do łez.

Daria Ładocha świadkowa i turbo kumpela wręcz przyszywana siostra! Mimo swoich problemów zawsze znajdzie czas i stanie na posterunku. Potrafi w każdej sytuacji rozbawić, przytulić i dorzucić coś głupiego, żeby nie myśleć choćby o chorobie - napisał.

W drugiej części wpisu zwrócił się do Gosi Molskiej, z którą zna się już od prawie dwóch dekad:

Moja najlepsza przyjaciółka i osoba, która w dużym stopniu ukształtowała mój charakter jak własna matka. Już 19 lat znajomości, a wciąż miłość i przyjaźni na prowadzeniu. Kocham Was dziewczyny i mega się cieszę, że mogę z Wami się przyjaźnić - dodał na koniec.

Zobacz również: Dramatyczne wyznanie aktora. Po raz trzeci choruje na raka. "Wciąż odczuwam ból"

Tomasz Jakubiak na nowo uczy się chodzić. "Każdy krok to walka" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tomasz Jakubiak o leczeniu w Izraelu

Sonda Czy masz jakąś książkę Tomasza Jakubiaka? Tak, mam wszystkie pozycje, często z nich korzystam Mam jedną, dostałam/em w prezencie. Nie, nie kupuje książek kucharskich