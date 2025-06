Marta Wierzbicka nie lubiła swojego biustu

Marta Wierzbicka zdobyła sławę jako Ola Zimińska z serialu "Na Wspólnej". Ale przez lata zamiast o jej roli portale rozpisywały się o... jej biuście. - Ja go po prostu nie lubię, nie chcę go pokazywać. Nigdy nie będę z niego dumna - mówiła wprost. A jednak zdecydowała się go odsłonić na łamach magazynu dla mężczyzn. Dlaczego to zrobiła? Aktorka wyjawiła swoje motywacje w rozmowie z Magdą Gessler (71 l.) Marta Wierzbicka była gościem pierwszego odcinka drugiego sezonu jej programu "Magda gotuje internet". Restauratorka zapytała ją wprost.

Rozbierana sesja, a potem cała afera z twoimi piersiami. To ci zapewniło popularność i sławę. O to ci chodziło? Czy to wyszło niechcący?

- rzuciła bezpośrednia Magda Gessler.

To było absolutnie niechcący

- zapewniła Wierzbicka.

Naga sesja nie była marzeniem aktorki. Okazuje się, że na pikantną sesję bez ubrania Marta Wierzbicka zdecydowała się dla pieniędzy.

Można wierzyć dziewczynie, która ma 21 lat, trafia do show-biznesu i ktoś jej proponuje coś takiego akurat, chce kupić mieszkanie i nie ma na wkład własny. Przychodzi propozycja sesji i myśli sobie: "Kurczę, może to będzie fajna pamiątka"

- wyjaśniła Ola z serialu "Na Wspólnej".

Pytań o biust było więcej. Zwłaszcza, że Marta kiedyś głośno planowała jego zmniejszenie. - Kiedyś chciałam zmniejszyć biust. Nie zrobiłam tego i jestem bardzo zadowolona. Polubiłam mój biust - powiedziała z uśmiechem.

Dziś Marta Wierzbicka jest bardzo szczęśliwa prywatnie. W maju wzięła cichy ślub. Jest wybrankiem jest Jan Sokolik, ekspert ds. rozwoju firm w mediach społecznościowych. Od kilku lat mieszka z ukochanym w jego rodzinnym mieszkaniu na warszawskim Służewcu, ale sama jest właścicielką chatki pod miastem, z dala od zgiełku stolicy.

