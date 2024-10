Marta Wierzbicka to jedna z tych gwiazd, które nie tylko grają w jednym serialu. 33-latka spełnia się również jako aktorka teatralna oraz dubbingowa. W przeszłości brała udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" czy "Azja Express". W rozmowie z nami wyjawiła, jak wspomina początki swojej kariery oraz czy czegoś żałuje.

Marta Wierzbicka szczerze o początkach kariery w polskim show-biznesie

Marta Wierzbicka w wywiadzie dla "Super Expressu" wyznała, że podczas pracy na planie zdarzały się miłe i mniej miłe momenty. 33-latka dorastała na oczach całej Polski. Artystka przyznała nam, również, że w obecnych czasach młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają działać w branży show-biznesowej mogą liczyć na większą opiekę ze strony managerów czy nawet cały zatrudnionych do tego teamów. Wierzbicka miała tylko wsparcie rodziców.

Na pewno nie było to łatwe. Były momenty miłe i mniej miłe. Jest to na pewno wyzwanie dla młodego człowieka. To były też zupełnie inne czasy, bo teraz młodzi ludzie znacznie wcześniej zaczynają karierę, chociażby w internecie. Są obok nich osoby, które pilnują, żeby wokół nich było wszystko tak, jak być powinno, żeby te młode osoby się nie pogubiły, a kiedy ja dorastałam na oczach widzów, to myślę, że tego zabrakło. Byli tylko moi rodzice, którzy chronili mnie, jak mogli i rzeczywiście zrobili to bardzo dobrze - wyjawiła "Super Expressowi" Marta Wierzbicka.

W dalszej części rozmowy gwiazdę zapytaliśmy, czy jest coś, czego żałuje w swojej karierze. Marta przyznała nam, że pewnie by się coś takiego znalazło. Ona jednak nie zamierza się rozdrabniać i rozdrapywać przeszłości. Wierzbicka przyznała, że żyje dniem dzisiejszym.

Nie zastanawiam się nad tym, co było w przeszłości. Jakbym miała się rozdrabniać, to na pewno bym coś znalazła, ale to ja bym znalazła à propos dnia wczorajszego. Myślę, że nie ma sensu do tego wracać. Po prostu było i nic tego nie zmieni. Tak jak jest teraz, jest dobrze i staram się żyć dniem dzisiejszym tu i teraz. Wiem, że to jest wyświechtane powiedzenie - żymy tu i teraz, ale rzeczywiście, jak się tak żyje to jest o wiele lepiej - mówi w rozmowie z nami Wierzbicka.

