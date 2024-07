Marta Wierzbicka pokazuje, jak w Polsce jest pięknie! Aktorka spędziła urlop w kraju

To już nie są plotki! Lady Gaga „wygadała” się przed znanym politykiem!

Polska na wakacje? Wiele osób woli pojechać tysiące kilometrów dalej, żeby przepychać się wśród turystów z całego świata, zamiast odpocząć w miejscach znanych tylko „lokalsom”.

W ostatnim czasie Marta Wierzbicka zakochała się w polskich markach i stara się konsekwentnie promować nasz kraj w swoich social mediach. Tym razem podzieliła się zdjęciami ze swojego urlopu.

Slow life Mart Wierzbickiej w Polsce

W serii zachwycających fotografii Marta Wierzbicka pokazała, jak spędza czas niedaleko Warszawy. Nie zabrakło odpoczynku nad wodą, dobrego jedzenia czy uśmiechu, który towarzyszy każdemu urlopowemu wyjazdowi. W takim miejscu można z przyjemnością odpoczywać!

Jak głosi podpis pod zdjęciem, aktora spędziła „tydzień nad Narwią”. W tym czasie pływała na łódce, bawiła się psami, czy opalała – bo dokładnie to się robi podczas urlopu! Spokój, słońce i spanie do późna to przepis na najlepszy wypoczynek.

- Pani Marto, wygląda Pani cudnie, przebywasz w cudnych i pięknych miejscach, aż człowiekowi robi się miło; Mmmm, ale pięknie zazdroszczę pięknie wyglądasz, a widoki pięknie – piszą zachwyceni internauci.

Na zdjęciach 33-letnia aktorka zachwyca nie tylko piękną figurą, ale także bardzo stylowym bikini w błękitnym odcieniu „sky blue”. Sądząc po komentarzach pod postem, strój kąpielowy przypadł do gustu także fankom, które natychmiast chciały wiedzieć, gdzie można go kupić.