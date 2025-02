Izabella Krzan w samej bieliźnie. Zrzuciła ubrania i pokazała, co ma pod nimi. Bosko!

Autor:

Izabella Krzan do niedawna była ulubienicą TVP. Jednak zmiana władzy oznaczała dla niej zmianę stacji. Niestety, przejście do TVN-u nie zakończyło się sukcesem. Wyniki oglądalności talk-show z Krzan "Dobry wieczór" były poniżej średniej TVN Style. Ostatecznie program po kilku odcinkach zniknął z anteny. Emisję zakończono zaledwie 1,5 miesiąca po debiucie.

Ale Krzan nie narzeka na brak zajęć. Na jej instagramowym profilu ukazało się nagranie ze współpracy reklamowej (znajdziecie je niżej). Robi wrażenie!

Izabella Krzan w samej bieliźnie. Odważnie i zmysłowo!

Krzan na swoim profilu opublikowała nagranie, do którego pozowała tylko częściowo ubrana. Pokazała, co nosi pod codziennym strojem... To zmysłowa, koronkowa bielizna. Idealna nie tylko na walentynki.

Sztuka miłości do samej siebie. Choć to tak łatwe, często przez nas pomijane. (...) Walentynki to wspaniała okazja, by okazać miłość bliskim, ukochanym, jak również sobie, więc wypełnijmy ten piękny czas przyjemnością! A Ty, co robisz tylko dla siebie? - zapytała gwiazda telewizji w opisie.

Krzan wyglądała obłędnie, co oczywiście nie umknęło jej fanom.

Internauci komentują. "Pięknie"

Izabella Krzan ma 29 lat (30 skończy w walentynki!) i od kilku jest znana jako prezenterka. Widzowie polubili ją w "Kole fortuny" czy "Pytaniu na śniadanie". Ale Krzan zaczynała pracę w mediach jako miss i modelka (ma aż 183 cm wzrostu).

W 2016 r. została najpiękniejszą Polką, a w kolejnym roku już można było oglądać ją w telewizji. Dzięki tak zdobytej popularności jej profil na Instagramie wciąż rośnie w siłę, a publikacje Krzan śledzi 306 tys. internautów.

"Pięknie", "Przepiękna, świetna figura i wszystko", "Cudowna" - komentowali fani, oglądając nagranie z bielizną w roli głównej.

