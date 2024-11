Izabella Krzan w TVP była gwiazdą. W TVN miało być podobnie. Najnowsze informacje zaskakują

Kariera telewizyjna Izabeli Krzan. W TVP była niekwestionowaną gwiazdą

Iza Krzan zadebiutowała w Telewizji Polskiej jako współprowadząca program „Koło Fortuny” w 2017 roku. Wcieliła się w rolę asystentki przy odkrywaniu liter na planszy, co stało się jej znakiem rozpoznawczym. Uśmiechnięta i pełna energii piękność szybko zdobyła serca widzów.

Współpraca z TVP okazała się niezwykle owocna, a Krzan stopniowo poszerzała swoje telewizyjne portfolio. Przez kolejne lata Krzan prowadziła m.in. „Czar par”, "Rytmy Dwójki" oraz oczywiście „Pytanie na śniadanie”, spełniała się także w roli gospodyni największych imprez organizowanych przez TVP. Jej kariera rozwijała się w ekspresowym tempie aż do czasu zmian we władzach telewizji publicznej. Krzan straciła posadę, podobnie jak pozostałe dotychczasowe gwiazdy PnŚ - Tomasz Kammel, Iza Nowakowska, Tomasz Wolny, Małgorzata Tomaszewska oraz Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

Posada w TVN Style miała przynieść kolejne sukcesy. Program "Dobry wieczór" okazał się klapą?

Izablla Krzan szybko znalazła nowe zajęcie, a nawet zajęcia. Jeszcze w lutym dołączyła do Kanalu Zero, gdzie prowadzi poranne pasmo. Co ciekawe w ślad za nią do programu dołączył Tomasz Kammel, a według najnowszych informacji również Tomasz Wolny zdecydował się na współpracę z Krzysztofem Stanowskim.

Poza współpracą z kanałem Stanowskiego Iza podpisała również kontrakt na prowadzenie wieczornego pasma w TVN Style. Program "Dobry wieczór" nadawany jest od 14 października, od poniedziałku do czwartku o godzinie 21.00. W talk-show pojawiają się znani goście, by w swobodnej atmosferze podyskutować o aktualnych wydarzeniach. Jednak według najnowszych danych program nie przyciągnął uwagi widzów. Jak podaje Press.pl za Nielsen Media, z powodu znikomej oglądalności program ma zniknąć z anteny z końcem listopad, a z planowanych 36 odcinków, zostanie wyemitowanych jedynie 28. Według informacji serwisu "Dobry wieczór" nie pojawił się w grudniowej ramówce stacji.

