Izabella Krzan jest uwielbiana przez widzów. Nie lubiana, ale właśnie uwielbiana. Widać to w sieci - gdy tylko opublikuje nowe zdjęcia, sypią się komplementy. Krzan ma w sobie to, co oglądający ją w telewizji i internecie kochają - naturalny czar, sympatyczny wyraz twarzy, urodę połączoną z profesjonalizmem.

Była miss doskonale wykorzystała pięć minut sławy, którą zyskała po wyborach na najpiękniejszą Polkę i przekuła ją w karierę telewizyjną. Kilka miesięcy temu, w wyniku wewnętrznych roszad, straciła pracę w TVP, ale już nie płacze po telewizji publicznej. Ostatnio brylowała na salonach pod barwami TVN-u!

Izabella Krzan została wyrzucona z pracy w TVP. "To jest jak rozstanie"

Do niedawna była twarzą TVP. W Telewizji Polskiej prowadziła "Koło fortuny" i była jedną z gospodyń "Pytania na śniadanie". Poza tym widzowie oglądali ją podczas koncertów, festiwali i imprez plenerowych. Krzan dobrze czuła się przed kamerami, jeszcze lepiej wyglądała. Sympatyczna prowadząca budziła ciepłe uczucia. Ale gdy zmieniły się władze telewizji publicznej, została z niej usunięta. Jak ocenia to, co się stało z perspektywy kilku miesięcy?

Dla mnie to jest trochę jak rozstanie, tak jak w związku, że już po czasie neutralizują się emocje. Kiedy pozostaje taki luz w sercu, to znaczy, że zamknęłaś ten etap i warto już pójść w przyszłość. I ja ten etap zamknęłam też dlatego, że były różne zawirowania z tym związane i emocje, które wiązały się z wymianą prowadzących, ale i po prostu z wejściem nowych ludzi, których do tej pory nie znałam - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post.

Krzan w TVN-ie. Co tam będzie robić?

Krzan już działa u konkurencji. Pokazała się na imprezie promującej nową, jesienną ramówkę TVN-u. Nie mogło jej zabraknąć, bo w TVN Style poprowadzi "Dobry wieczór". W programie będzie rozmawiać z gośćmi na aktualne tematy, a więc robić mniej więcej to samo, co w "Pytaniu na śniadanie", gdzie świetnie się sprawdzała.

Program zadebiutuje 30 września i będzie nadawany aż cztery razy w tygodniu o godz. 21:00.

Izabella Krzan w TVN-ie, a nie w TVP. Co na to jej fani?

Na instagramowym profilu Krzan pojawiło się nagranie, na którym pokazała, jak szykowała się do wyjścia na konferencję ramówkową TVN-u. Wielbiciele pięknej Izabelli nie są zachwyceni, choć starają się wspierać swoją ulubienicę.

"Niech Izabella Krzan wróci do TVP", "Iza, piękny strój na debiut w TVN. Trzymam mocno kciuki, oby wszystko poszło dobrze, wierzę w to", "Dasz radę", "Będę cię wypatrywać. Życzę pięknej współpracy", "Będę cię oglądać w TVN Style" - czytamy w sieci.

Post Krzan skomentowała nawet jej dawna koleżanka z TVP Anna Popek. "Iza, gratuluję nowej roli. Powodzenia!" - napisała. Ona także straciła pracę w telewizji publicznej. Przeszła do Telewizji Republika.

Tomasz Kammel i Izabella Krzan żegnają się z "Pytaniem na śniadanie"