Nowy zwiastun "Koła fortuny" obiecuje: "Nie będziemy wymyślać koła na nowo"

Co za wiadomości!

Sama to potwierdziła

To była miłość?

Zwiastun "Koła fortuny" rozsierdził fanów

„Koło fortuny” wróci z nowymi odcinkami jesienią. TVP już zapowiedziała, że program przejdzie rewolucję. Najważniejsza jest para prowadzących. Z lubianym teleturniejem TVP musieli pożegnać się Norbi i Izabella Krzan. W nowym zwiastunie widzimy, że potwierdzuły się lipcowe zapowiedzi - nowe "Koło fortuny" poprowadzą Agnieszka Dziekan - znana dotąd z „Pytania na śniadanie”) i Błażej Stencel, gwiazdor m.in. "Ojca Mateusza".

"Koło fortuny": tylko zasady się nie zmienią

OKoło fortuny" po rewolucji widzowie zobaczą już od 2 września. Na oficjalnym profilu show na Facebook-u opublikowano oficjalny zwiastun programu. Jedyne, co się nie zmieniło to wygląd programu. Jednak nowa para uśmiechniętych prowadzących natychmiast rozbudziła ogromne emocje.

Nowi gospodarze "Koła fortuny", Agnieszka Dziekan i Błażej Stencel dumnie zapowiedzieli w zwiastunie programu, że będą emocje i rozrywka na wysokim poziomie. Ku radości fanów show mają nie zmienić się zasady i formuły programu.

- Nie będziemy wymyślać koła na nowo – zapowiedział Błażej Stencel.

Fani nie zwlekali z oceną nowej wersji "Koła fortuny". Pod postem ze zwiastunem na Facebook-u zrobiło się niezbyt przyjemnie.

"Było dobrze,to trzeba było zniszczyć!😡"

- Jestem zawiedziona … liczyłam na KOŁOdziejczaka 😭😭😭😭

- 😭

- Agnieszka jak najbardziej na plus. Iza była strasznie sztywna i jej udawane uśmiechy (których pewnie nauczona była jako modelka więc zrozumiałe) trochę mnie irytowały. Agnieszka wydaje się być bardziej naturalna.

- Było dobrze,to trzeba było zniszczyć!😡

- właśnie,mogli zostawić Ize😡😭

- Oj co oni wyrabiają , Polsko co się z Tobą dzieje

- Więc zostało do oglądania tylko 1z10 jeszcze

- Jak obejrzę kilka odcinków , to się Odezwę.Pozdrawiam 😘💚😘 .

Kim są nowi prowadzący "Koła fortuny"?

Co wiadomo o nowych prowadzących "Koła fortuny"? Agnieszka Dziekan nie zaczęła swojej kariery od telewizji. Dzisiejsza gwiazda TVP ma na swoim koncie trudny incydent zawodowy. Okazało się, że Dziekan pracowała bowiem w starachowickiej rzeźni, a do jej zadań należało m.in. pranie pokrwawionych fartuchów. Na szczęście 28-letnia dziennikarka musiała wytrzymać w tym miejscu tylko 3 miesiące. Później trafiła do śniadaniówki TVP, a teraz będziemy ją oglądać w "Kole fortuny".

31-letni Błażej Stencel jest aktorem. Na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" i "W rytmie serca". Kilka szczegółów na temat jego życia prywatnego zdradził jego partner, Kamil Krupowicz.

Sonda "Koło fortuny": Będziecie tęsknić za prowadzącymi? Tak Nie Wolę "Jeden z dziesięciu"