To on poprowadzi "Koło fortuny". Jest w związku z lubianym aktorem

"Koło fortuny": Oto nowi prowadzący

Od końca ubiegłego roku przez TVP przechodzi istny huragan zmian. Większość gwiazd stacji musiało pożegnać się ze swoimi dotychczasowymi stanowiskami. Wymieniona została cała ekipa prowadzących "Pytanie na śniadanie". W maju informowaliśmy, że ze swoimi rolami rozstali się również prowadzący "Koła fortuny" - Norbi oraz Izabella Krzan. Oboje zadebiutowali w programie w 2019 roku i szybko stali się ulubieńcami widzów.

W nowych odcinkach zamiast Krzan zobaczymy Agnieszkę Dziekan, która wcześniej pracowała m.in. jako pogodynka w "Pytaniu na śniadanie". Z kolei nowym prowadzącym został Błażej Stencel, który został wybrany w wyniku wygranego konkursu na nowych prezenterów TVP.

Norbi skierował kilka słów do swojego następcy: "Nowemu prowadzącemu powiem tak... Trzymaj się stary! Nie znam typa, ale życzę mu powodzenia i przynajmniej takiej oglądalności, jak nasza z Izą (...) Agnieszka na pewno sobie też poradzi, bo wydaje się być sympatyczną osobą. A w tym programie trzeba być właśnie sympatycznym" - mówił w rozmowie z Plotkiem.

Błażej Stencel i Kamil Krupicz: "Miłość to miłość"

Błażej Stencel (31 l.) jest absolwentem warszawskiego Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej. Na swoim koncie występy m.in. w "Ojcu Mateuszu", "O mnie się nie martw" czy "W rytmie serca". Stencel jak na razie raczej nie opowiada o swoim życiu prywatnym. Kilka szczegółów zdradził za to jego partner, Kamil Krupowicz (35 l.).

Krupowicz również jest aktorem. Grał w "Barwach szczęścia", "Niani", "Bodo" czy "Komisarz Mama". Pokazał również swój talent kucharski jak uczestnik w programie "Hell's Kitchen". Na Instagramie w sesji Q&A odpowiedział na kilka pytań o związku z nowym gwiazdorem TVP.

Wyznał, że poznali się we wrocławskim Teatrze Capitol. "Powiedział 'cześć' i przepadłem. Do tamtej pory nie wierzyłem w to coś od pierwszego wejrzenia. A to jest" - wspominał aktor. Kamil i Błażej są już razem od sześciu lat. Na Instagramie 35-latka można znaleźć wiele wspólnych fotografii. Rok temu w walentynki zamieścił post z bardzo ważnym przesłaniem.

"Miłość to miłość. Miłość nie wyklucza. I to jak ją budujemy, na jakich wartościach i na jakich fundamentach- to my o tym decydujemy. Nie ma mojej zgody na to, żeby ktoś mówił mi, że moja Miłość jest zła… Miłość to piękna sprawa. Zbudowana na zaufaniu, bezpieczeństwie i trosce jest czymś czego praktycznie pragnie każdy z nas (...) Czy jest to miłość hetero, homo - co to ma za znaczenie? Kiedy to nasza prywatna sfera? Miłość to miłość..." - napisał Kamil.

