Przed laty była wielką gwiazdą TVP. Co robi teraz Magda Masny z "Koła fortuny"?

Magda Masny swoją karierę rozpoczęła w latach 90. To właśnie wtedy pierwszy raz pojawiła się teleturnieju "Koło fortuny". Piękna modelka szybko zyskała sławę i sympatię widzów. U boku Wojciecha Pijanowskiego występowała w roli hostessy. Podawała uczestnikom show prezenty i odkrywała wskazane przez nich spółgłoski oraz samogłoski.

W jednym z wywiadów Magda Masny wyjawiła, że po zakończeniu "Koła fortuny" nie czuła tego, że chce dalej pracować w telewizji. Odsunęła się w cień i pożegnała z show-biznesem. Przeprowadziła się do Trójmiasta i tam doczekała się trzeciego dziecka.

Co dzieje się z Magdą Masny? Była gwiazdą "Koła fortuny"

Obecnie Magda Masny udziela się w mediach społecznościowych. Często wstawia tam swoje prywatne zdjęcia oraz nagrania pokazujące, jak wygląda jej życie codzienne. Okazuje się, że ogromną pasją Magdy jest ogrodnictwo. 55-latka pochwaliła się na kanale "U Matyldy za płotem", że jest właścicielką gospodarstwa na Warmii, gdzie robi ziołowe herbatki oraz naturalne kosmetyki.

"W tej chwili jeszcze niczego nie hodujemy, bo nie mieszkamy tam na stałe. Jesteśmy sezonowo, ciężko pracujemy. W przyszłym roku ja nie wiem, jak będę to pole obrabiać i odchwaszczać. Ono się powiększa z roku na rok. Na początku był nieduży ogród warzywny i rosło bardzo dużo ogórków. Teraz jest trzy razy taki. Ja nie wiem, ile on ma. 1000 metrów kwadratowych, może nawet więcej. Jak skończę pielić z jednej strony, to już mogę zacząć z drugiej, bo zarasta, bo to jest wszystko uprawiane w sposób ekologiczny" - wyjawiła Magda Masny".

