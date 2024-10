Izabella Krzan odsłoniła nogi na imprezie i zapozowała z Sykut. Ależ ona jest wysoka! Dopiero teraz to widać

Doda wybrała torebkę za grosze. Aż trudno uwierzyć w to, co gwiazda miała na wielkiej gali

Izabella Krzan do niedawna była uwielbianą przez widzów twarzą Telewizji Polskiej. Prowadziła "Czar par", "Koło Fortuny" czy "Kamper Polska", była gospodynią "Sylwestra marzeń z Dwójką" i to nie raz, a aż 4 razy! Jednak po zmianie władz TVP jej przyszłość była przesądzona - wkrótce pożegnała się z fuchą u publicznego nadawcy i musiała szukać innego pracodawcy.

Krzan ma mnóstwo fanów, którzy w sieci zachwycają się byłą miss, co może przynosić korzyści tym, którzy wejdą z nią we współpracę. Szybko stało się jasne, że ofert nie brakuje!

Izabella Krzan nie pracuje już w TVP, ale na brak obowiązków zawodowych nie narzeka

Krzan po tym jak straciła pracę w Telewizji Polskiej, "zaczepiła" się w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego, a wkrótce można było ją oglądać również w TVN Style.

Nic więc dziwnego, że na zawodową relację z Miss Polonią 2016 zdecydowała się także jedna z marek odzieżowych. Krzan sygnuje swoją twarzą, ale i nazwiskiem kolekcję ubrań w nieco kowbojskim stylu.

Gwiazdy nie mogło zabraknąć na imprezie marki! I choć zdecydowała się na skromną stylizację, a szpilki zamieniła na ciężkie kozaki, i tak zadała szyku.

Izabella Krzan odsłoniła zgrabne, długie nogi. Szpilki? Nie potrzebowała ich

Na wydarzeniu Krzan stawiła się ubrana w zielony zestaw w ciemnym odcieniu - mini i kurtkę z frędzlami. Całość uzupełniła czarnym, ciężkim obuwiem. Nie odsłoniła za wiele, ale i tak nie dało się oderwać oczu od jej nóg!

Choć Krzan zdecydowała się zostawić szpilki w domu, nadal górowała nad innymi, co było wyraźnie widać, gdy pozowała do zdjęć z koleżanką po fachu - Pauliną Sykut-Jeżyną. Ale nie ma się co dziwić - modelka ma aż 183 cm wzrostu, a prezenterka tylko 162 cm. Nawet obcasy nie pomogły!

