Miał być nowy talk show, a jest klapa. Izabela Krzan nie ma powodów do radości

Krzan znika z TVN Style?

Z ramówki TVN Style zniknął program „Dobry wieczór” z Izabellą Krzan w roli głównej. Wieczorny talk-show był nadawany do końca listopada, czyli krócej niż pierwotnie zakładano, bo miał być w telewizji do połowy grudnia. Ale po analizie wyników oglądalności stacja podjęła decyzję, aby projekt zamknąć. Co zdecydowano z pracą Krzan w telewizji?

W ramówce TVN Style na grudzień nie ma już programu „Dobry wieczór”. Nie jest to przypadek. Stacja zdecydowała się skrócić emisję wieczornego talk-show z Izabellą Krzan, który był realizowany i nadawany na żywo. Pierwotnie zakładano emisję do połowy grudnia, ale fatalne wyniki podpowiedziały decydentom, że nie ma sensu ciągnąć tego dalej. Co dalej z Krzan?

Miał być szał, jest klapa

Zamiast 36 wydań programu na żywo, TVN Style poprzestał na realizacji 28 odcinków. Ostatnie wydanie „Dobrego wieczora” ukazało się na antenie w czwartek 28 listopada. Tydzień przed zakończeniem formatu z anteny TVN Style zaczęły znikać jego powtórki nadawane dotąd od wtorku do piątku o godz. 13.50. Od 19 listopada w tym paśmie jest emitowany program „Idealna niania”.

Talk-show „Dobry wieczór” zadebiutował na antenie 14 października i był nadawany cztery razy w tygodniu o godz. 21.00. Talk-show TVN Style po dwóch tygodniach emisji oglądało średnio 13 tys. widzów.

Żegnamy "Dobry wieczór"

Talk-show "Dobry wieczór" prowadzili: była prezenterka TVP Izabella Krzan, prezenterka Radia Eska Katarzyna Węsierska, model i influencer Jakob Kosel oraz youtuber Karol Paciorek. Program był realizowany na żywo. Emisja została zakończona na odcinku nr 28, a sezon miał ich liczyć 36.

Najnowsze wiadomości na temat dalszych losów Krzan w TVN Style podał portal "Wirtualne media". Na antenę stacji wraca program "Patent na święta”. W tym roku do obsady dołączyła m.in. Izabella Krzan.