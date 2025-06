"To jest jakaś masakra"

To trzeba zobaczyć

Choć Roksana Węgiel wciąż kojarzona jest przez wielu jako młoda zwyciężczyni Eurowizji Junior, jej kariera i wizerunek przeszły ogromną metamorfozę. Dziś to pewna siebie, utalentowana wokalistka, która z powodzeniem łączy muzykę z aktywną obecnością w mediach społecznościowych. Jej styl również przeszedł przemianę – coraz częściej prezentuje się w odważniejszych i bardziej dojrzałych stylizacjach. Najnowsze zdjęcie z Sopotu, które pojawiło się na jej profilu, jest tego idealnym przykładem.

Roksana Węgiel w koronkowej sukience. Co za prześwity!

Na opublikowanym kadrze Roksana Węgiel pozuje w seksownej, czarnej koronkowej sukience, która subtelnie podkreśla figurę. Stylizacja jest elegancka, ale i zmysłowa – idealna na wieczorny występ na festiwalowej scenie. Całość dopełniają delikatny makijaż oraz swobodnie opadające włosy, które nadają artystce dziewczęcego uroku.

Zdjęcie zostało opatrzone wspomnieniem z Sopotu – miasta, które od lat jest symbolem polskiej sceny muzycznej. To właśnie tam odbywają się najważniejsze festiwale, na których występowały największe gwiazdy. Dla młodej wokalistki jest to nie tylko miejsce pracy, ale i emocjonalny punkt na mapie, do którego chętnie wraca wspomnieniami.

Wielka dama from Sopot - napisała uradowana Roksana Węgiel.

Internauci nie kryli zachwytu pod zdjęciem Roksany Węgiel. Komentarze pełne były komplementów, w których fani chwalili zarówno jej urodę, jak i elegancką stylizację. "Ślicznie wyglądałaś!", "Diva", "Cudowna" – pisali użytkownicy. Wielu podkreślało, jak bardzo artystka dojrzała i jak pewnie prezentuje się przed obiektywem. Jej zmysłowa koronkowa sukienka zrobiła ogromne wrażenie, a obserwatorzy docenili nie tylko jej modowy gust, ale też naturalność i subtelny urok.

