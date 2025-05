Roksana Węgiel nową jurorką "The Voice Kids"? Internauci są podzieleni. "Bardzo bym chciała"

To mieszkanie w centrum miasta kosztuje miliony. Katarzyna Sokołowska wiedziała, jak się urządzić!

Roksana "Roxie" Węgiel ma obecnie 20 lat. Pierwsze kroki na wielkiej scenie stawiała w programie "The Voice Kids", jeszcze jako nastolatka. Ostatecznie udało jej się wygrać, podobnie jak późniejszą "Eurowizję Junior". Sporego doświadczenia, mimo młodego wieku, nie można jej odebrać. Teraz Węgiel zapowiada, że chciałaby wrócić do "The Voice Kids", ale już nie jako uczestniczka, lecz jurorka. W rozmowie z Damianem Glinką w programie „Plot Twist” na antenie RMF FM, Roxie nie ukrywała swojego entuzjazmu wobec ewentualnego udziału w „The Voice Kids” jako trenerka. Jak przyznała: „Szczerze? Ja bym bardzo chciała. Teraz decyzja jest, że tak powiem, nie w moich rękach” – powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z RMF FM.

Wokalistka, która niedawno skończyła 20 lat, podkreśliła, że ma już wystarczające doświadczenie sceniczne i artystyczne, by podzielić się nim z młodszymi uczestnikami. Roxie nie tylko z sentymentem wspomina swój udział w programie, ale też z przekonaniem mówi o gotowości do nowej roli: „Myślę, że dobrze. Dałabym radę oceniać. Myślę, że teraz nadszedł taki idealny moment na moją rolę jurorską. Chciałabym też móc dać cenne wskazówki młodym wokalistom” – dodała. Jak podkreśliła, nie chodzi tylko o ocenianie występów, ale o wsparcie i mentoring, który sama kiedyś otrzymała.

Od uczestniczki do mentorki? Angaż Roxie Węgiel w "The Voids Kids" budzi różne emocje

Roksana Węgiel wygrała pierwszą edycję „The Voice Kids” w 2018 roku, mając zaledwie 13 lat. Rok później zwyciężyła w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior i od tamtej pory z powodzeniem rozwija swoją karierę muzyczną. Jej ewentualny powrót do formatu jako trenerki byłby symbolicznym domknięciem koła – od debiutantki do mentorki nowych talentów.

Na razie nie wiadomo, czy produkcja programu zgodzi się na angaż Roxie Węgiel, choć rozmowy podobno trwają. 20-latka nie traci nadziei. Jak sama przyznała – teraz wszystko zależy od producentów. Jeśli do tego dojdzie, będzie to pierwszy przypadek w polskiej wersji „The Voice Kids”, w którym były zwycięzca zasiadłby w czerwonym fotelu jurorskim. Dla wielu młodych uczestników mogłaby być nie tylko autorytetem, ale i żywym dowodem na to, że marzenia się spełniają.

Jednocześnie pomysł spotkał się z mieszanymi reakcjami wśród internautów. Niektórzy wyrażają wątpliwości, czy 20-latka jest gotowa na takie wyzwanie, bo może być po prostu za młoda. Z drugiej strony Dawid Kwiatkowski, zostając jurorem "The Voice Kids", miał 23 lata, więc był niewiele starszy, a poradził sobie wyśmienicie. Co przyniesie los? Czas pokaże.

