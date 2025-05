Drama o komunię córki Iwony Węgrowskiej. Nawet Roxie Węgiel krytykuje. Zapomniała, jaki urządziła sobie ślub?!

Wygląda na to, że wokalistka Iwona Węgrowska urządza najgłośniejszą komunię w całej Polsce. Mówi się o niej więcej nawet niż o tej, którą przed rokiem swojemu synowi wyprawił detektyw Krzysztof Rutkowski. Jego dziecko podczas przyjęcia za 400 tys. zł otrzymał m.in. dwa samochody. W rozmowie z "Super Expressem" Węgrowska ujawniła, że na komunię swojej córki wyda 40 tys. zł. Dziewczynka będzie miała siedem sukienek, trzy wianki i ponad 50 gości - ci są dla niej najważniejsi. Sama Iwona żartuje, że komunia Lilii zapowiada się jak małe wesele.

Roxie Węgiel takie podejście do Sakramentu Pierwszej Komunii krytykuje.

Mam wrażenie, że teraz są takie czasy, w których ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest to sakrament. (...) Dla mnie komunia to jest najważniejsza część całej wiary i dla mnie jest ona bardzo ważna, dlatego że moi rodzice mnie tak wychowywali. Oczywiście rozumiem, że są różne domy i różne poglądy, a niektórzy podchodzą do tego w sposób zupełnie niepoważny. W dzisiejszym świecie wartości są często spłycane. Jak komunia - to prezent, jak Święta Bożego Narodzenia - to choinka i prezenty. Istota tych świąt jest inna