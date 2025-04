Iwona Węgrowska wyda FORTUNĘ na komunię córki. Siedem sukienek i trzy wianki to dopiero początek. Co jeszcze?

Iwona Węgrowska posyła córkę do Pierwszej Komunii Świętej

Niektórzy chcą, by ich dziecko świętowało przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej skromnie. Ale Iwona Węgrowska lubi przepych i chce, by przyjęcie komunijne jej córki miało pompę. I ma do tego prawo. W rozmowie z "Super Expressem" ujawniła, co szykuje na ten dzień. Okazuje się, że będzie na bogato. Sama artystka porównuje wydarzenie do wesela.

- Pamiętam swoją komunię. Kiedyś przyjęcia robiło się w domach. A dzisiaj są to kosztowne imprezy. U nas będzie ponad 50 osób, bo Lili poprosiła, by oprócz rodziny zaprosić przyjaciół i znajomych, więc jest na bogato - opowiada nam Iwona Węgrowska. - Lili ma dwie sukienki i pięć kreacji na zmianę. Trzy wianki. Do tego dochodzą fryzura i makijaż - ujawnia artystka, która dla samej siebie szykuje pastelową kreację od projektantki.

Lilia osobiście uczestniczy we wszystkich przygotowaniach.

Twierdzi, że to najważniejszy dzień w jej życiu, więc też chce decydować. Pozwoliłam jej na wybór dekoracji stołu i kwiatów. Wybierała nawet ze mną menu w restauracji

- mówi Iwona Węgrowska z dumą.

Węgrowska wyda 40 tys. zł na przyjęcie komunijne

I tak oto na stoły gości trafią: tatary z polędwicy wołowej i z łososia, obowiązkowo rosół, na danie główne zaserwowane zostaną kaczka lub dorsz, a dzieci będą zajadać się kurczakiem. - Oprócz tego będzie dużo owoców, ciast i tort. Karta będzie otwarta dla gości do godz. 22 - ujawnia nam piosenkarka.

Koszt całej imprezy Iwona Węgrowska wylicza aż na 40 tys. zł.

Choć piosenkarka jakiś czas temu rozstała się z ojcem swojej córki, Maciejem Marcjanikiem, on także zaangażował się w przygotowania i będą tego dnia razem. Wokalistka i biznesmen są żywym dowodem na to, że po rozstaniu można się przyjaźnić.

Cieszę się, że mogę liczyć na Maćka. Tata Lili jest obecny w naszym życiu cały czas. Córka dorasta, ma większe potrzeby, a Maćka zawsze możemy być pewne! Nie mogę uwierzyć, że Lili tak szybko nam dorosła

- wzdycha z rozczuleniem Iwona Węgrowska.

