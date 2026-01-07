Viki Gabor wróciła do sieci! Dodała nowe zdjęcia na Instagramie, ale to komentarz zwraca uwagę

Jak pod koniec grudnia wyznał w sieci Bogdan Trojanek Viki Gabor i jego wnuk Giovani są już małżeństwem. Nie według polskiego prawa, za to zgodnie z romską tradycją. Piosenkarz pokazał nagranie z uroczystości, która ma być romskim ślubem i sprawił, że internet zapłonął, a swój komentarz dodała nawet Roxie Węgiel. Wkrótce 18-letnia piosenkarka wystąpiła na imprezie sylwestrowej TVP2, a niedługo przed koncertem usunęła ze swojego instagramowego konta wszystkie zdjęcia.
Ten ruch zadziwił jej wielbicieli. 6 stycznia Viki wróciła do sieci, publikując dwie fotki i lakoniczny opis.
Zobacz także: Co z hucznym weselem Viki Gabor? Impreza miała trwać kilka dni
Gabor usunęła zdjęcia, teraz wróciła z nowymi fotkami na czystej karcie
Gabor najpierw pozbyła się wszystkich ujęć, które dodawała od lat, by po tygodniu wrócić na Instagram i zacząć zapełniać czystą kartę swojego profilu. Dodała dwa ujęcia wykonane na kanapie, z białą ścianą jako tłem. Pozowała ubrana w jasne, futrzane wdzianko, skórzane spodnie i ciemny top. Miała rozpuszczone, gładko zaczesane włosy i wyrazisty makijaż, który podkreślił jej urodę. Na zdjęciach wygląda na poważną, a według fanów prezentuje się "jak diwa".
Viki dodała krótki komentarz do ujęć. Napisała: "OK" i nic więcej.
Zobacz także: Rodzice Viki Gabor nie wiedzieli o jej ślubnych planach?! "Wszyscy byliśmy zaskoczeni"
"Śliczna", "Wow, pięknie", "Nasza śliczna Viki wróciła tęskniliśmy bardzo" - komentowali wielbiciele.
Niektórzy pytali: "Viki a co z tymi wszystkimi postami?". "Może chce zacząć nowy etap, nie pytajcie o to, to jej sprawa" - odpisywali inni. Powrót Gabor na Instagram narobił zamieszania, ale ucieszył tych, którzy wcześniej regularnie śledzili wpisy gwiazdy. Viki ma Instagramie ma aż 758 tys. obserwujących!
Zobacz także: Wyraźnie odmieniona Viki Gabor. Tak wyglądała podczas pierwszego występu po "ślubie". Wybrzmiała "Afera"
Gabor bierze ślub, zaczyna nowy rozdział życia
Viki Gabor zaczęła robić karierę muzyczną i pokazywać się w sieci już jako młodziutka nastolatka. Teraz jest narzeczoną, a według prawa romskiego żoną! Być może dlatego postanowiła rozpocząć nowy etap życia również na Instagramie. No zdjęciach, które dodała, prezentuje się poważnie i dojrzale. Podobnie było z filmikami, które wcześniej pokazał dziadek jej wybranka Bogdan Trojanek.
Zobacz także: Viki Gabor ma tylko 18 lat. Dopiero co pokazywała swój pierwszy dom, teraz jest po romskim ślubie!
Zobacz więcej zdjęć. Kim są rodzice Viki Gabor? Zawsze bardzo ją wspierali