Viki Gabor wróciła do sieci! Dodała nowe zdjęcia na Instagramie, ale to komentarz zwraca uwagę

Jak pod koniec grudnia wyznał w sieci Bogdan Trojanek Viki Gabor i jego wnuk Giovani są już małżeństwem. Nie według polskiego prawa, za to zgodnie z romską tradycją. Piosenkarz pokazał nagranie z uroczystości, która ma być romskim ślubem i sprawił, że internet zapłonął, a swój komentarz dodała nawet Roxie Węgiel. Wkrótce 18-letnia piosenkarka wystąpiła na imprezie sylwestrowej TVP2, a niedługo przed koncertem usunęła ze swojego instagramowego konta wszystkie zdjęcia.

Ten ruch zadziwił jej wielbicieli. 6 stycznia Viki wróciła do sieci, publikując dwie fotki i lakoniczny opis.

Zobacz także: Co z hucznym weselem Viki Gabor? Impreza miała trwać kilka dni

Gabor usunęła zdjęcia, teraz wróciła z nowymi fotkami na czystej karcie

Gabor najpierw pozbyła się wszystkich ujęć, które dodawała od lat, by po tygodniu wrócić na Instagram i zacząć zapełniać czystą kartę swojego profilu. Dodała dwa ujęcia wykonane na kanapie, z białą ścianą jako tłem. Pozowała ubrana w jasne, futrzane wdzianko, skórzane spodnie i ciemny top. Miała rozpuszczone, gładko zaczesane włosy i wyrazisty makijaż, który podkreślił jej urodę. Na zdjęciach wygląda na poważną, a według fanów prezentuje się "jak diwa".

Viki dodała krótki komentarz do ujęć. Napisała: "OK" i nic więcej.

Zobacz także: Rodzice Viki Gabor nie wiedzieli o jej ślubnych planach?! "Wszyscy byliśmy zaskoczeni"

"Śliczna", "Wow, pięknie", "Nasza śliczna Viki wróciła tęskniliśmy bardzo" - komentowali wielbiciele.

Niektórzy pytali: "Viki a co z tymi wszystkimi postami?". "Może chce zacząć nowy etap, nie pytajcie o to, to jej sprawa" - odpisywali inni. Powrót Gabor na Instagram narobił zamieszania, ale ucieszył tych, którzy wcześniej regularnie śledzili wpisy gwiazdy. Viki ma Instagramie ma aż 758 tys. obserwujących!

Zobacz także: Wyraźnie odmieniona Viki Gabor. Tak wyglądała podczas pierwszego występu po "ślubie". Wybrzmiała "Afera"

Gabor bierze ślub, zaczyna nowy rozdział życia

Viki Gabor zaczęła robić karierę muzyczną i pokazywać się w sieci już jako młodziutka nastolatka. Teraz jest narzeczoną, a według prawa romskiego żoną! Być może dlatego postanowiła rozpocząć nowy etap życia również na Instagramie. No zdjęciach, które dodała, prezentuje się poważnie i dojrzale. Podobnie było z filmikami, które wcześniej pokazał dziadek jej wybranka Bogdan Trojanek.

Zobacz także: Viki Gabor ma tylko 18 lat. Dopiero co pokazywała swój pierwszy dom, teraz jest po romskim ślubie!

Zobacz więcej zdjęć. Kim są rodzice Viki Gabor? Zawsze bardzo ją wspierali

Viki Gabor | Wywiad Sylwester Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.