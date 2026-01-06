Viki Gabor wzięła romski ślub. Co z weselem?

27 grudnia wszystkich zaskoczyła wiadomość o ślubie 18-letniej Viki Gabor z Giovannim, wnukiem Bogdana Trojanka. Zakochani mieli stanąć na ślubnym kobiercu zaraz po świętach Bożego Narodzenia. Nagraniem z ceremonii podzielił się dziadek pana młodego. Chociaż związek nie został prawnie sformalizowany, Viki i jej ukochany są "Mężem i żoną według naszego prawa Romanipen" - pisał Trojanek.

Viki Gabor unika komentarzy na temat ślubu. Kilka dni po uroczystości wystąpiła na Sylwestrze z Dwójką. Za kulisami rozmawiała z dziennikarzem portalu Eska.pl. Młodziutka piosenkarka zapewniła, że jest aktualnie w bardzo szczęśliwym miejscu. Dodała również, że wiele się u niej teraz zmienia i ma nadzieję, że wkrótce uda jej się wydać nowe piosenki.

Jak zaklęci milczą również rodzice Viki oraz Giovanni Trojanek. Za to Bogdan Trojanek bardziej niż chętnie udziela komentarzy. Niedawno wypowiedział się m.in. o przyszłości pary młodej. Wspomniał, że wnuk na co dzień mieszka i studiuje w Londynie. Jak zaznacza dziadek Giovanniego, młodzi nie są ograniczeni jednym miejscem i mogą swobodnie decydować o tym, gdzie chcą żyć.

Trojenek senior w rozmowie z "Faktem" wyznał również, że młodzi od dawna ze sobą korespondowali, a ślub był ich decyzją i trzymali to w tajemnicy przed rodzicami. Z kolei w "Dzień Dobry TVN" dumny dziadek zapowiedział, że romski ślub to dopiero początek. Prawdziwe emocje mają nadejść wraz z wielkim, kilkudniowym weselem, które odbędzie się zgodnie z dawnymi obyczajami.

Na razie nie wiadomo jednak kiedy się odbędzie. Trojanek w "Fakcie" przyznał, że na razie młoda para otrzymała błogosławieństwo, a datę wesela będą ustalać po spotkaniu rodzin.

Na razie niech opadną wszystkie emocje. Ustalimy to z rodzicami, dziadkami, mój syn, mój wnuczek ma swego tatę, mamę i Wiki też, ma i tatę, i mamę, i dziadków ma. Pojadę do Krakowa, czy oni przyjadą do mnie, i będziemy wtedy ustalać. Zobaczymy, czy zrobimy takie huczne, cygańskie wesele z prawdziwą tradycją - powiedział Bogdan Trojanek.

