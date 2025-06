Oto następca Michała Wiśniewskiego! Dużo młodszy model. Zakochana Mandaryna wprost mówi o ślubie

Mandaryna ma partnera młodszego o 10 lat. Kim jest Adrian Szlażewicz?

Mandaryna sporo w życiu przeszła. Do dziś tancerka i piosenkarka kojarzona jest głównie z byłym mężem - Michałem Wiśniewskim. I to mimo tego, że wokalista Ich Troje przed Mandaryną miał jedną żonę (Magdę Femme), a po niej trzy kolejne (Anię Świątczak, Dominikę Tajner i Polę Wiśniewską). Michał Wiśniewski - jak to on - cały czas jest w centrum uwagi i media regularnie donoszą o tym, co dzieje się w jego życiu. Sam zresztą także skrupulatnie informuje na Instagramie o swoich różnych smutkach i radościach. Mandaryna natomiast raczej żyje sobie spokojnie na uboczu. Być może po doświadczeniach z "Wiśnią" ma dość blasku fleszy. Starsi czytelnicy doskonale pamiętają ślub gwiazd na biegunie i późniejsze perypetie rozwodowe. Obecnie była żona wokalisty Ich Troje związana jest z oświetleniowcem Adrianem Szlażewiczem, który jest od niej młodszy aż o 10 lat. Dla porównania - Michał Wiśniewski jest starszy od Mandaryny o 6 lat.

Mandaryna ma traumę po ślubie z Wiśniewskim. Szokujące wyznanie

Mandaryna wprost o ślubie. Jest konsekwentna

W rozmowie z portalem Party.pl Marta opowiedziała o swoim związku. Znaczna różnica wieku w niczym partnerom nie przeszkadza.

Jest bardzo miło. Czujemy się ze sobą fajnie

- wyznała zakochana Mandaryna. Mimo że artystka spotka się z Adrianem Szlażewiczem od 2022 roku, na razie nie zanosi się na to, że zmieni stan cywilny. O kolejnym ślubie raczej nie chce słyszeć.

W ogóle o tym nie myślimy (...). Nie potrzebujemy formalizowania

- powiedziała wprost była żona Michała Wiśniewskiego. Jak widać, Mandaryna jest konsekwentna. Jakiś czas temu w rozmowie z Faktem wypowiadała się w podobnym tonie.

Nie, nie planujemy tego (ślubu - red.). Jest dobrze tak, jak jest. I to jest taka przyjemność, którą sobie celebrujemy

- podkreśliła Marta, która niedawno skończyła 47 lat. Zupełnie jednak tego po niej nie widać. W galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Mandaryna.

Sonda Która żona najlepiej pasuje do Michała Wiśniewskiego? Magda Famme Mandaryna Ania Świątczak Dominika Tajner Pola Wiśniewska Żadna

Mandaryna na Eurowizji? Zdradziła, czy chciałaby reprezentować Polskę! SE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.