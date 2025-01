Marta Wiśniewska i Michał Wiśniewski pobrali się 11 lutego 2002 roku. Ich ślub był wielkim wydarzeniem. Ceremonia transmitowana była bowiem w telewizji. Ich miłość nie przetrwała jednak próby czasu. Po czterech latach zakochani postanowili się rozstać. Niedawno Mandaryna odwiedziła Żurnalistę, któremu opowiedziała o tym, jak wyglądało życie z Michałem oraz rozwód z muzykiem.

Mandaryna w podcaście Żurnalisty wyjawiła, że szybki rozwój jej kariery przed laty mógł mieć duży wpływ na jej relację z Michałem.

Była taka sytuacja, że ja gdzieś biegłam do przodu. Katarzyna [przyp. red. - menedżerka Ich Troje] była w takim rozdwojeniu, bo ona już była trochę ze mną, ale cały czas była też z zespołem. Był wtedy taki plan, że "wszystkie siły na Mandarynę". To dla artysty jest trudne, że raptem ktoś inny w domu wystrzelił do góry - powiedziała w podcaście Mandaryna.