Mandaryna nie miała łatwego życia. Chociaż mogłoby się wydawać, że życie gwiazdy usłane jest różami, to prawda okazuje się zupełnie inna. U Marty zdiagnozowano cukrzycę, kiedy ta miała zaledwie 25 lat. Będąca wtedy w ciąży Wiśniewska przeżyła szok. Po porodzie jednak lekarzom udało się ustabilizować jej stan. Niestety chwilę później gwiazda znowu zaczęła mieć problemy zdrowotne.

Bardzo chciało mi się pić, byłam bardzo zmęczona, również pogorszył mi się wzrok. Ja naprawdę potrafiłam gdzieś przysnąć co chwilę, gdzieś siedząc na kanapie, więc też mi się wydawało, że jestem przeciążona, że tyle pracuję, ta dwójka dzieci, nic tu już nie ogarniam. Też dość mocno schudłam. To jedyne, co mi się podobało - powiedziała Marta Wiśniewska dziennikarzom w "Dzień Dobry TVN".