Ksiądz wygadał się o Michale Wiśniewskim. Wie wszystko! W tle sama Nina Terentiew

Michał Wiśniewski żony, śluby

Michał Wiśniewski żenił się pięć razy. Obecnie małżonką wokalisty Ich Troje jest fotografka i influercerka Pola, z którą ma dwóch synów: Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Do byłych małżonek "Wiśni" zaliczają się z kolei: Magda Femme, Mandaryna, Ania Świątczak i Dominika Tajner. Z tą drugą nawet wziął ślub kościelny. Wydarzenie to do dziś jest wspominane w celebryckim światku. Oj, zdecydowanie nie był to zwykły ślub. Michał Wiśniewski i Mandaryna powiedzieli sobie "tak" nieopodal bieguna północnego w Kirunie w Szwecji. Był to drugi ślub pary. Pierwszy - cywilny - wzięli niecałe dwa lata wcześniej. W przygotowaniu do zawarcia związku sakramentalnego uczestniczył ks. Arkadiusz Nowak. Po latach kapłan zdradził kulisy ślubu Wiśniewskich. W tle historii znalazła się nawet Nina Terentiew.

Ksiądz ujawnia prawdę o ślubie Michała Wiśniewskiego i Mandaryny

To właśnie "Caryca" miała poprosić kapłana o to, by udzielił ślubu gwiazdorowi Ich Troje w takim specyficznym miejscu. Ksiądz Arkadiusz Nowak w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl zapewnił jednak, że Mandaryna i Michał Wiśniewski na taryfę ulgową liczyć nie mogli.

Było to spektaklem medialnym, dużym. Przede wszystkim jednak było to zawarciem sakramentu małżeństwa. Chcę wyraźnie powiedzieć, że tam nie szliśmy na skróty. Michał i Mandaryna musieli przejść całą procedurę, jak każdy, kto chce zawrzeć ślub kościelny. Łącznie ze wszystkimi zgodami, które były wymagane, żeby ślub mógł zostać zawarty w tamtym miejscu, w tamtej kaplicy. I przygotowania, i nauki przedmałżeńskie, i wszystkie przygotowania, to się wszystko działo w Łodzi. I wówczas odbył się ślub i chrzest dwojga dzieci (Xaviera i Fabienne - red.). A matką chrzestną tego wydarzenia była właśnie Nina Terentiew

- zdradził duchowny.

Nie przegap: Mandaryna ujawniła, na co naprawdę Wiśniewski przepuścił 40 mln złotych. Aż złapaliśmy się za głowę

W galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Mandaryna, czyli druga żona Michała Wiśniewskiego

Sonda Lubisz Michała Wiśniewskiego? tak nie jest mi obojętny