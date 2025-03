Tak teraz wygląda Dominika Tajner. Odchudzona o 40 kg zmysłowo zarzuca blond włosami do pasa. Ma 46 lat i została bokserką!

Kilka tygodni temu Dominika Tajner, wcześniej znana jako Tajner-Wiśniewska, pokazała się w nowym wydaniu - smuklejsza, bardziej wysportowana i szczęśliwsza.

To najlepsza metamorfoza, jaką przeszłam. Nie chodzi tylko o zrzucone 40 kg. Chodzi o to, co stało się wewnątrz mnie. To była długa droga, która nazywa się KONSEKWENCJA! Chcę iść nią do końca życia. Jestem szczęśliwa, bo żyję w zgodzie z samą sobą - pisała Tajner, prezentując zgrabną figurę.