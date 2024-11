Koroniewska poważna jak nigdy. Dramat ukryty za uśmiechem. "Gdybym się zabiła, nikt by nie zauważył"

W finale ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami", która odbyła się w niedzielę, 17 listopada, znalazły się trzy pary: Vanessa Aleksander - Michał Bartkiewicz, Julia Żugaj - Wojciech Kucina i Maciej Zakościelny - Sara Janicka. Show telewizji Polsat w kapitalnym stylu zwyciężył pierwszy duet (tu prezentujemy zapis relacji z finałowego odcinka "Tańca z gwiazdami"). Po występie doszło do niepokojącej sytuacji - Vanessa Aleksander zasłabła. Z naszych informacji wynika, że karetka pod studio Polsatu pojawiła się przed północą, a odjechała około godziny 00:30.Na szczęście kilka godzin później aktorka odezwała się do fanów w mediach społecznościowych. - Gdy emocje opadną, wrócę tutaj i napiszę kilka słów, ale na razie wszystkie wydają się niedostateczne. Po prostu z całego serca dziękuję - napisała na Instagramie zwyciężczyni programu "Taniec z gwiazdami".

Iwona Pavlović nie gryzła się w język po finale "Tańca z gwiazdami"

Wielką miłośniczką popisów Vanessy Aleksander na parkiecie jest Iwona Pavlović, która już w trakcie trwania ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami" wypowiadała się o aktorce w samych superlatywach. Już po zakończeniu show, "Czarna Mamba" udzieliła wywiadu portalowi Światgwiazd.pl. Nie gryzła się w język i otwarcie powiedziała co myśli o tym, że to Vanessa Aleksander, a nie Julia Żugaj zdobyła Kryształową Kulę. Ta pierwsza koniecznie musi to przeczytać!

Vanessa tańczyła prawie jak taka zawodowa tancerka i to, że ona wygrała rzeczywiście bardzo mnie cieszy, bo jednak wiesz jestem "z tańca", więc zawsze wole kiedy ta jakość wygrywa

- podkreśliła Iwona Pavlović. Jej zdaniem jednak, gdyby "Taniec z gwiazdami" wygrała Julia Żugaj, to "też by się wcale źle nie działo"

To by świadczyło o tym, że tam, że popularność ma może odrobinę większe znaczenie. I tak, i tak by było dobrze, ale wiesz dla mnie jako osoby, która jest profesjonalnym sędzią, rzeczywiście ten wynik jest zachwycające

- dodała wymownie "Czarna Mamba".

