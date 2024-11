Vanessa Aleksander odezwała się do fanów w czasie ciężkiej nocy. Zasłabła po tym, jak wygrała "Taniec z Gwiazdami". Teraz milczy

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz to para, która wygrała 15. edycję "Tańca z Gwiazdami". Aktorka zdobyła Kryształową Kulę, choć łatwo nie było. W finale rywalizowała z szalenie popularną Julią Żugaj i uwielbianym przez widzów Maciejem Zakościelnym.

Influencerka stanowiła zagrożenie ze względu na rzesze wiernych fanów - to właśnie ona miała otrzymywać największe wsparcie SMS-owe. Zakościelny z kolei cieszy się popularnością, a na dodatek dobrze tańczy. A jednak zwycięstwo przypadło w udziale Vanessie, która wcale nie była faworytką.

Dla Vanessy Aleksander to musiało być ogromne przeżycie. Aktorką po odebraniu Kryształowej Kuli spędziła chwilę, pozując do zdjęć i nagle bardzo źle się poczuła. Potrzebna była pomoc medyczna. Wezwano nawet karetkę!

Co było przyczyną złego samopoczucia Vanessy Aleksander? Być może ogromne emocje, które w połączeniu z bolesną kontuzją nogi dały mieszankę wybuchową. 28-latka mimo urazu zdecydowała się wystąpić. Walczyła do końca!

O kontuzję proszę pytać Vanessę, ponieważ wiem, że nie chciała o tym mówić, żeby nikt nie brał jej na litość. Ktoś mógłby pomyśleć, że rozmawia o kontuzji, a chce, żeby ktoś pomyślał: "No dobrze, biedna. To zagłosujmy". Tu chodzi o to, żeby ocenić taniec i pracę przez cały program - opowiadała Pudelkowi Renata Aleksander, mama Vanessy.