Tylko u nas: wiemy, kto ma najwięcej głosów od widzów. Wcale nie Majka Jeżowska!

Już od pewnego czasu pojawiają się kontrowersje wokół wyników tej edycji "Tańca z gwiazdami". Najpierw - zdaniem widzów niesłusznie - jury decyzją Iwony Pavlović (62 l.) wyrzuciło Natalię Nykiel (29 l.), która radziła sobie na parkiecie lepiej niż inni uczestnicy. W kolejnych odcinkach z show pożegnali się Anna Maria Sieklucka (32 l.) i Rafał Zawierucha (38 l.), którzy też dobrze radzili sobie na parkiecie.

W ostatnim odcinku, w ćwierćfinale, z programem pożegnał się naprawdę świetnie tańczący Filip Bobek (44 l.). I znów ruszyła lawina komentarzy o niesprawiedliwości, zwłaszcza że nawet jurorzy wskazali, wyraźnie, kto był lepszy.

Majka Jeżowska z Michałem Danilczukiem (32 l.) na parkiecie zaprezentowali paso doble. Para zdobyła jedynie 30 punktów. Iwona Pavlović Jeżowskiej dała tylko 6 punktów.

Jej paso doble mi się nie podobało. Ten taniec nie miał znamion paso doble oprócz kilku figur i to wykonanych bardzo średnio. Technicznie? Moim zdaniem to nie było paso doble. To nie było rytmiczne, nie było dobrej sylwetki u Majki - komentowała.