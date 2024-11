Na jaw wyszła prawda o Macieju Zakościelnym. Takie newsy przed "Tańcem z Gwiazdami"

Maciej Zakościelny to jeden z największych faworytów do wygranej w najnowszej edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Znany aktor okazał się rewelacyjnym tancerzem, który dobrze odnalazł się na parkiecie show Polsatu. Niedawno w jednym z wywiadów jego taneczna partnerka wyjawiła, jaki Zakościelny jest naprawdę.