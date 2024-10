"Taniec z gwiazdami". Prawdziwa sensacja! Odpadła i powraca. To już nie tajemnica!

Maja Hyży publicznie przeprasza swojego eks! Wydała oświadczenie, zwróciła się do Grzegorza Hyżego. O co chodzi?

Natalia Nykiel odpadła z "Tańca z gwiazdami", ale powraca na parkiet show Polsatu

Natalia Nykiel co prawda w jesiennej edycji programu "Taniec z gwiazdami" furory nie zrobiła, ale mimo to wróci do show Polsatu. Przypomnijmy, że popularna piosenkarka z rywalizacji o Kryształową Kulę odpadła 6 października. Przed startem najnowszej serii "Tańca z gwiazdami" mówiło się, że Nykiel chce tańczyć z Jackiem Jeschkem. Tak też się stało. To jednak nie wystarczyło do tego, by przekonać do siebie widzów i jurorów. Być może artystka zrobiłaby lepszą formę, gdyby nie zdecydowała się nagle przerwać treningów i wylecieć do USA. Jej menadżer jednak zapewniał w rozmowie z Światem Gwiazd o tym, że Natalia "przed wylotem trenowała więcej, a po powrocie także już ma zaplanowane kolejne treningi"

Nie ma żadnych powodów do troski, że coś pójdzie nie pomyśli Natalii

- podkreślił Kuba Parowicz. Faktycznie, wokalistka zaprezentowała się przyzwoicie, ale dwa tygodnie później musiała już pożegnać się "Tańcem z gwiazdami". Teraz jednak okazało się, że do programu powróci.

"Taniec z gwiazdami". Lakoniczna wiadomość od Natalii Nykiel: Odpoczęłam, wracam do "Tańca z gwiazdami"

Na jej profilu na Instagramie (a także na profilu show "Taniec z gwiazdami") pojawił się krótki filmik, w którym ogłosiła swój come back! To prawdziwa sensacja.

No dobrze kochani, odpoczęłam, wracam do "Tańca z gwiazdami"

- przekazała lakoniczną wiadomość. Nie wiemy jeszcze konkretnie, jakie są warunki jej powrotu. Zapewne nie chodzi o to, że Natalia Nykiel ponownie włączy się do walki o Kryształową Kulę. Niektórzy internauci spekulują, że może piosenkarka zatańczy w tercecie z Julią Żugaj i Wojciechem Kuciną. Czy tak będzie? To się okaże wkrótce. Co prawda nie jest tajemnicą wiadomość o powrocie Natalii Nykiel do "Tańca z gwiazdami", ale zasady tego powrotu ciągle pozostają sekretem.

W galerii prezentujemy Natalię Nykiel na parkiecie "Tańca z gwiazdami"