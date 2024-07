Natalia Nykiel w "Tańcu z gwiazdami". Wiemy, z kim zatańczy w Polsacie. Postawiła twardy warunek dotyczący partnera

"Taniec z gwiazdami" to popularny program rozrywkowy obecnie emitowany na antenie Polsatu, w którym znane osoby rywalizują w konkursie tańca towarzyskiego. Program jest polską wersją formatu "Dancing with the Stars" i cieszy się dużą popularnością od momentu swojej premiery. Ubiegłoroczna edycja show, która pojawiła się na antenie stacji po ponad rocznej przerwie w emisji, wywołała sporo emocji i kontrowersji. Ostatecznie kryształową kulę zdobyła aktorka Anita Sokołowska, która trenował i partnerował jej na parkiecie tancerz Jacek Jeschke.

Zobacz: Kto wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"? Mamy potwierdzoną listę nazwisk!

Natalia Nykiel zatańczy w TZG z Jackiem Jeschke. Tej warunkiem był doświadczony partner

W jesiennej ramówce zaplanowana jest kolejna, 15. edycja tanecznego show, z bardzo rożnorodnym, jak się okazało, składem uczestników. Super Express jako pierwszy opublikował pełną, potwierdzoną przez Polsat listę uczestników, wśród których znowu są niemal same gorące nazwiska. Majka Jeżowska, Anna Maria Sieklucka, Maciej Zakościelny, Filip Lato i Natalia Nykiel to dopiero początek. Plotki o tym, że w programie ma pojawić się ta ostatnia z wymienionych, krążyły już od jakiegoś czasu. Po oficjalnym potwierdzeniu składu wyszło na jaw, że gwiazda elektro-popu już wielokrotnie była zapraszana do udziału w programie. Jednak dotychczas odmawiała. Tym razem spełniono jej twardy warunek, jakim był doświadczony partner. Jak podaje Plejada, Natalia Nykiel ma zatańczyć w parze z Jackiem Jeschke. To niezwykle utytułowany tancerz i dwukrotny zdobywca kryształowej kuli. Zanim wywalczył zwycięstwo z Anita Sokołowską, doprowadził do finału Annę Karczmarczyk. Jak myślicie, ma szansę na hat trik?

Zobacz także: Smutne wieści dla Hakiela. Nie zobaczymy go w Tańcu z Gwiazdami?

Zobacz w galerii, kto wystąpi w 15. edycji "Tańca z gwiazdami! Mamy listę

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke wygrywają "TzG". "Szok, niedowierzanie!" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.