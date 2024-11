"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

W minionym odcinku "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" motywem przewodnim był temat "Halloween". Na parkiecie pojawiło się pięć par: Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, Filip Bobek i Hanna Żudziewicz, Majka Jeżowska i Michał Danilczuk, Maciej Zakościelny i Sara Janicka oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Pary zatańczyły po dwa tańce. Większość choreografii wywołała spore emocje. Było pięknie! Niestety jedna z par musiała odpaść.

Filip Bobek i Hanna Żudziewicz odpadli z "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"

Na sam koniec programu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" widzowie oraz jury zadecydowali, że to właśnie Filip Bobek i Hanna Żudziewicz opuszczą program Polsatu. Fanom show nie umknęła również wpadka, którą zaliczył aktor.

To był bardzo ciekawy proces. Przeszliśmy razem coś pięknego! Trzymam kciuki za tych ancymonów – wy ćwiczycie dalej, ja się jutro na pewno wyśpię! - powiedział na zakończenie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" popularny aktor Filip Bobek.

Wpadka polegała na tym, że znany aktor podziękował wszystkim prócz Hannie Żudziewicz. Czyżby było to zaplanowane czy w tym momencie emocje jednak wzięły górę i po prostu zapomniał o tancerce.

Kto został w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"?

Po eliminacjach w programie Polsatu "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" zostały już tylko cztery pary. Za tydzień, w niedzielę 10 listopada 2024 roku, wezmą one udział w wielkim półfinale. O finał powalczą więc:

Maciej Zakościelny i Sara Janicka

Majka Jeżowska i Michael Danilczuk

Julia Żugaj i Wojciech Kucina

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz

