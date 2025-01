Pilne! Nazwisko tej gwiazdy "Tańca z Gwiazdami" elektryzuje! Właśnie to ogłosili

Co za tragedia! Nie żyje gwiazdor "You Can Dance"! Miał tylko 30 lat

Padło kolejne nazwisko gwiazdy, która zatańczy w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Fani disco polo będą zachwycenie. To wokalistka znanego i niezwykle popularnego zespołu! Kto powalczy o Kryształową Kulę na wiosnę 2025 roku?

Gwiazda disco polo w "Tańcu z Gwiazdami"!

Polsat opublikował na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" elektryzującą informację. Do ekipy tanecznej dołącza gwiazda zespołu Piękni i Młodzi, Magdalena Narożna!

Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi podjęła wyzwanie w 16. edycji show Polsatu. Popularna wokalistka disco polo, jurorka „Disco Star” i uczestniczka „Must be the music” i „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” sprawdzi swoje umiejętności na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" od 2 marca 2025 roku.

Polsat aż pieje z zachwytu: "Będzie ogień!"

Tak na oficjalnym profilu TzG na Instagramie opisano nową uczestniczkę show:

Do najbliższej edycji “Tańca z Gwiazdami” dołącza Magdalena Narożna, wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, jurorka w programie „Disco Star” oraz ikona polskiej sceny disco polo 🎶 Jej utwory takie jak „Niewiara” czy „Ona jest taka cudowna” królują na playlistach! Teraz Magda spróbuje swoich sił w zupełnie nowej roli – jako tancerka! 💃🏼 Czy talent wokalny przełoży się na taneczne kroki? 🩰 Czekamy, aż zobaczymy Magdę w akcji – będzie ogień! 🔥🔥

Kim jest Magdalena Narożna?

Gwiazda urodziła się 22 listopada 1988 roku w Pniewie i już od 16. roku życia śpiewała na weselach. Wokalistka równolegle trenowała biegi długodystansowe. W 2012 roku, wraz z byłym mężem i Danielem Wilczewskim założyła zespół Piękni i Młodzi. Narożna do dziś została jego wokalistką i liderką popularnej grupy disco polo. Teledyski do hitów „Niewiara” i „Kocham się w Tobie” mają po kilkadziesiąt milionów odsłon na YouTube! Ostatecznie związek Narożnej i Wilczewskiego zakończył się po 7 latach rozwodem w 2019 roku. Po rozwodzie wokalistka związała się z Krzysztofem Byniakiem, przyjacielem z dzieciństwa.

W 2014 roku Piękni i Młodzi, jako pierwszy zespół disco polo, awansował do finału programu "Must be the music". Wokalistka wzięła też udział w 14. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Od 2018 roku jest jurorką w programie „Disco Star”.

