Mieszkańców Otwocka i Karczewa czeka kolejny tydzień bez wody? Nowe informacje i ostrzeżenie policji

Awaria wodociągowa w Karczewie i Otwocku

Kiedy czysta woda wróci do kranów? Mieszkańcy Karczewa i Otwocka z powodu zanieczyszczenia magistrali wodociągowej nie mogą korzystać z niej od 2 kwietnia. Pomimo udostępnienia beczkowozów, wody butelkowanej i pomocy wolontariuszy, sytuacja wielu osób wciąż jest bardzo trudna.

Pierwsze wyniki badań

Pierwsze wyniki badań dotyczących zanieczyszczeń pojawią się dopiero jutro (wtorek, 8 kwietnia). To one zdecydują, czy woda z powrotem nadaje się do wykorzystywania w celach sanitarnych i spożywczych.

- Próbki do badań zostały pobrane w sobotę w sześciu punktach na terenie Karczewa i Otwocka. Na wyniki trzeba czekać około 72 godzin. Jedno wiemy na pewno, w wodzie nie ma żadnych bakteryjnych zakażeń. Nie spełnia jedynie do końca parametrów w zakresie fizykochemii, a więc ma nadmiar żelaza i manganu - zapewnił burmistrz Karczewa Michał Rudzki w rozmowie z VOX FM.

Prezydent Otwocka Jarosław Margielski informował przed weekendem, że pierwsze informacje o przydatności wody do spożycia pojawią się dopiero w czwartek lub piątek: "W poniedziałek planowane jest wykonanie kolejnych poborów, na podstawie których będą wyniki badań w ciągu kolejnych 48 i 72 godzin".

Nowe rozwiązanie dla Karczewa

- Ta awaria to dla nas sygnał, by zainwestować we własne źródła wody. Karczew posiada dostęp do odwiertu oligoceńskiego na terenie gminy. Będziemy musieli przystosować go tak, aby mogli z niego korzystać mieszkańcy na wypadek kryzysu - dodał burmistrz.

Otwock tonie w śmieciach. Firma z dnia na dzień przestała odbierać odpady

Ostrzeżenie przed oszustami

Niestety, z kryzysu wodociągowego na terenie Otwocka i Karczewa postanowili skorzystać złodzieje, którzy podszywają się pod pracowników OPWIK. Policjanci wydali ostrzeżenie:

"Uwaga na oszustów. W związku z występującą na terenie miasta Otwock i Karczew awarią jednej z magistrali wodociągowej, mogą pojawić się przypadki osób podszywających się pod pracowników OPWIK, którzy pod pozorem kontroli ciśnienia dokonują kradzieży. Uczulamy, że każdy pracownik OPWiK posiada legitymację służbową, która potwierdza jego tożsamość. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numerem (22) 779 48 78" - czytamy w komunikacie.