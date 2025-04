Za prroces legalizacji pobytu cudzoziemca w regionie jest odpowiedzialny Wojewoda Kujawsko-Pomorski, a co więcej, decyzję o wpuszczeniu cudzoziemca na terytorium kraju podejmuje Straż Graniczna, co pozwala zakładać, że do CIC będą zgłaszały się wyłącznie osoby przebywające w Polsce legalnie. Nie można bagatelizować wyzwań, które wiążą się z nielegalną imigracją, które stanowią problem wymagający zdecydowanych działań - zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Nie możemy jednak generalizować i przypisywać każdemu cudzoziemcowi złej woli, ponieważ jest to niesprawiedliwe i krzywdzące - przekazał Urząd Miasta Torunia.