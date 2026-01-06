Serce Ewy pękło nad grobem ukochanego Jerzego. Historia właścicieli znanej fabryki porusza każdego

Mariusz Korzus eitor
2026-01-06 5:05

To historia wielkiej miłości, choć z tragicznym finałem. Mogła by być scenariuszem filmu, który poruszyłby widzów do granic możliwości. Małżonkowie prowadzili Fabrykę Fajansu we Włocławku. Kiedy choroba zabrała Jerzego z tego świata, Ewa wraz z rodziną i przyjaciółmi była na pogrzebie. Dzień później przyszła na grób męża. Jej serce nie wytrzymało.

  • Jerzy i Ewa wspólnie prowadzili bardzo znaną we Włocławku fabrykę fajansu. Byli szanowani, lubiani, przez niektórych nawet podziwiani. 
  • Historia dwójki seniorów to opowieść o miłości, która trwa trwa nawet po śmierci. Nic więc dziwnego, że poruszyła ona internautów z całej Polski.
  • W styczniu 2026 roku mijają trzy lata od śmierci właścicieli fabryki. Pamięć o nich wciąż jest żywa!

Jerzy zmarł, Ewie pękło serce nad jego grobem

- To byli bardzo dobrzy ludzie. Takich już nie ma - reporter "Super Expressu" spotkał na cmentarzu we Włocławku kobietę, która podobnie jak wielu mieszkańców znała Ewę i Jerzego. 14 stycznia 2023 roku odbył się pogrzeb właściciela fabryki fajansu. Mężczyzna długo walczył z chorobą. Wśród żałobników była rzecz jasna jego ukochana. Przyniosła piękne kwiaty. Dzień później ponownie przyszła do Jerzego. Był z nią syn. Niestety, nad grobem 67-latka rozegrał się dramat. Ewa osunęła się na ziemię. Próbował ją ratować syn, później przybyli na miejsce ratownicy medyczni. Końcówkę musieli pokonać pieszo.

- Zamknięta brama na pewno utrudnia ratownikom działanie, ale w tym konkretnym przypadku nie ma co gdybać, jakie to tak naprawdę miało znaczenie. Nie wiadomo, czy gdyby brama była otwarta, to kobietę udałoby się uratować - mówił w rozmowie z ddwloclawek.pl ratownik, który brał udział w działaniach na cmentarzu.

Niestety, finał był najgorszy z możliwych. Żałobnicy ponownie spotkali się w tym samym miejscu. 18 stycznia żegnali panią Ewę.

Czytaj więcej o historii Ewy i Jerzego: Serce z fajansu na grobie Jerzego i Ewy. Odeszli kilka dni po sobie. "Razem zawsze nawet po śmierci"

Serce z fajansu. Żona właściciela włocławskiej fabryki fajansu zmarła przy jego grobie dzień po pogrzebie męża
13 zdjęć

Historia na film

Reporter "Super Expressu", który w 2023 roku opisywał sprawę, do tej pory wspomina ją jako jedną z najbardziej wzruszających w jego dziennikarskiej przygodzie. - Razem zawsze nawet po śmierci. To była wielka i piękna miłość. Żadne z nich nie cierpi po stracie drugiego - czytamy w komentarzach pod naszym artykułem. Po dwóch latach ponownie przypominamy historię, która wyciska łzy, ale jednocześnie jest opowieścią o dobrych ludziach, którzy kochali się nad życie.

Ewa i Jerzy Szanowscy od 2002 roku byli właścicielami Fabryki Fajansu Włocławek. Kiedy koronawirus zmienił życie tysięcy Polaków, małżonkowie zostali zmuszeni do wstrzymania produkcji. W 2021 roku kontynuatorem ich pracy stał się nowy właściciel, Tyberiusz Rajs. Mógł liczyć na wsparcie byłych właścicieli. Firma nadal działa i w końcówce 2025 roku przyjmowała zamówienia świąteczne. Pojawiło się również ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników. Mieszkańcy Włocławka wciąż zachwalają piękne produkty, które fabryka ma w swojej ofercie.

Polecany artykuł:

Szok i morze łez we Włocławku. Nie żyją młoda kobieta i jej dziecko. Pacjentka …
Super Express Google News
Tak wyglądają groby zasłużonych bydgoszczan. Wśród nich wybitny aktor
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁOCŁAWEK