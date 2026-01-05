Orszak Trzech Króli 2026 w Toruniu: Kolorowy pochód, darmowe atrakcje. Plan wydarzeń

Orszak Trzech Króli ponownie w Toruniu. 6 stycznia, w samo południe Urząd Miasta Torunia zaprasza mieszkańców i gości na Rynek Staromiejski, skąd o godzinie 12:30 spod pomnika Mikołaja Kopernika wyruszy tradycyjny, kolorowy pochód.

Barwny orszak to m.in. tradycyjne figury gigantes Trzech Króli i zwierząt, artyści z Fundacji Sztukmistrze w strojach aniołów i diabłów, wykorzystujący ogień i flary oraz Zespół Pieśni i Tańca „Młody Toruń”.

Orszak Trzech Króli w Toruniu. 6 stycznia warto być na starówce

Kolorowy pochód, efektowne figury, anioły i diabełki oraz koncerty - Orszak Trzech Króli 2026 w Toruniu to prawdziwa moc atrakcji. - O godzinie 12:00 na Rynku Staromiejskim rozpocznie się koncert Międzypokoleniowego Chóru Ciechocinka, podczas którego wolontariusze będą rozdawać uczestnikom symboliczne korony. Punkty wydawania koron zlokalizowane zostaną na Rynku Staromiejskim i Rynku Nowomiejskim - przekazują władze grodu Kopernika w komunikacie UMT.

- Równocześnie formować się będzie Orszak Trzech Króli z udziałem Orkiestry Dętej Zławieś Wielka, tradycyjnych figur gigantes Trzech Króli i zwierząt, artystów z Fundacji Sztukmistrze w strojach aniołów i diabłów wykorzystujących ogień i flary oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń” - informuje Magdalena Dębczyńska-Wróblewska z toruńskiego magistratu.

Plan wydarzeń, darmowe atrakcje, koncert Dominiki Dobrosielskiej

Znamy szczegółowy plan tegorocznego Orszaku Trzech Króli w grodzie Kopernika. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla starszych i młodszych. Harmonogram prezentuje się następująco:

O godzinie 12:30, na podeście pod pomnikiem Mikołaja Kopernika zebranych na rynku mieszkańców powita Prezydent Miasta Torunia Paweł Gulewski, a następnie Biskup Diecezji Toruńskiej Arkadiusz Okroj udzieli zgromadzonym błogosławieństwa.

Orszak Trzech Króli wyruszy z Rynku Staromiejskiego, aby barwnym pochodem przejść ulicą Szeroką oraz Królowej Jadwigi, zmierzając na Rynek Nowomiejski. Podczas przemarszu uczestnicy będą częstowani słodyczami przekazanymi przez Konsula Honorowego Hiszpanii, a na trasie orszaku wystrzelone zostanie biodegradowalne konfetti.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie koncert Dominiki Dobrosielskiej na Rynku Nowomiejskim - wokalistki i interpretatorki utworów z kręgu piosenki literackiej i kabaretowej. Artystka jest laureatką i uczestniczką wielu ogólnopolskich festiwali, m.in. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenek Jeremiego Przybory „Stacja Kutno” oraz XII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor”.

- Dominika Dobrosielska dała się poznać szerokiej publiczności jako zwyciężczyni finału programu TVP „Szansa na Sukces” jesienią 2023 roku. W maju 2024 roku zadebiutowała na 61. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w konkursie „Debiuty - Niemen symfonicznie”, wykonując utwór „Jednego serca”. Jej muzycznym domem jest kabaret literacki „Klub Szyderców Bis”. Orszak Trzech Króli w Toruniu to wydarzenie, które łączy tradycję, kulturę i wspólnotę, tworząc niepowtarzalną, świąteczną atmosferę w sercu miasta. Serdecznie zapraszamy zarówno mieszkańców, jak i turystów do wspólnego świętowania - zapraszają przedstawiciele UMT.

