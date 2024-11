Dopiero Sandra Kubicka broniła Barona przed byłą, teraz wbija mu szpilkę. Ma żal do męża?

Małaszyński wyznał to oficjalnie. Oto miłość jego życia

Sandra Kubicka, która podkreśla, jak bardzo ceni sobie rolę mamy, coraz mocniej sygnalizuje, że w dużej mierze samodzielnie zajmuje się wychowaniem syna. Baron, zaangażowany w zawodowe projekty, jest w ich wspólnym domu bardziej gościem niż stałym mieszkańcem. Kubicka nie kryje, że macierzyństwo bywa dla niej wyzwaniem, szczególnie w chwilach, gdy partner jest zajęty pracą. Modelka otwarcie mówi o trudach pogodzenia obowiązków mamy i celebrytki, a także o presji, z jaką wiąże się wychowanie dziecka w świetle reflektorów.

Sandra Kubicka cieszy się na pierwsze święta z synkiem Leosiem

W ostatnim poście przyznała, że bardzo cieszy się na Święta, które po raz pierwszy spędza we trójkę. Jednocześnie modelka zwróciła uwagę na to, że nie ma nic ważniejszego niż momenty spędzone z rozwijającym się synkiem.

To będą nasze pierwsze wspólne święta, o których marzyłam całe życie... Jeszcze bardziej się rozklejam, bo to ostatnie święta, kiedy on jest taki malutki. Ciesze się, że od urodzenia Leosia byłam przy nim codziennie i nie przegapiłam żadnych pierwszych razy. Byłam synku na każdym kroku i zawsze będę, bo czekałam na Ciebie całe życie. Nie ma nic ważniejszego, żadna praca, żadne pieniądze

- wyznała Sandra na Instagramie.

Kubickiej doskwiera w domu samotność? Baron jej nie pomaga?

Choć nie wspomniała w poście o mężu, zabrzmiał on nieco jak wyrzut do męża. Wrażenie to spotęgowała także odpowiedź sandry na komentarz samotnej mamy pod jej postem:

Uwierz, że bardzo Cię rozumiem, bo jestem praktycznie sama z Leosiem od jego urodzenia :)

Baron rzeczywiście rzadko pojawia się w prywatnych postach Sandry na Instagramie. Muzyk jednak bardzo często wspomina o swoim synu podczas występów i wywiadów, a także z dumą pokazuje swoją nową rolę w mediach społecznościowych. Mimo to Sandra wskazuje, że wspólne chwile z Leosiem są ograniczone przez napięty grafik muzyka. To modelka bierze na siebie większość codziennych obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem​. Choć sytuacja ta może rodzić wyzwania, oboje podkreślają, że wzajemnie wspierają się w nowych rolach. Sandra, która wciąż zdobywa doświadczenie w macierzyństwie, wyraża nadzieję na bardziej zrównoważony podział ról w przyszłości.

