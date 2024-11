Kubicka karmi półrocznego syna butelką. Te zdjęcia nie kłamią

Kubicka karmi Leosia butelką!

Sandra Kubicka 16 maja urodziła synka Leonarda. Nie obyło się bez wielkich emocji, bo chłopczyk "postanowił" wcześniej pojawić się na świecie i potrzebna była szybka akcja i jazda do szpitala. Sławna mama Leosia bardzo przeżyła to wydarzenie, o czym opowiadała na swoim profilu na Instagramie. Kubicka na szczęście bardzo szybko wróciła do formy, a nawet do pracy.

Syn Kubickiej samodzielny

Na nowych zdjęciach Kubickiej na Instagramie widać, jak gwiazda chwali się, że Leoś sam trzyma butelkę z mlekiem! Kubicka jest dumna, że jej półroczny synek jest taki samodzielny i napisała, że chyba się w nią wdał.

Kubicka pokazała też na swoim profilu na Instagramie, jak teraz wygląda jej brzuch po ciąży i porodzie. Trzeba przyznać, że gdybyśmy nie wiedzieli, że urodziła, nie sposób byłoby się po tym zdjęciu domyślić.

Zosiek samosiek po mamie

6-miesięczny Leoś zostaje z nianią

Sandra Kubicka ujawniła także, że 6-miesięczny Leonard zostaje już z nianią. To było do przewidzenia, bo jego piękna mama jest bardzo aktywna zawodowo i wciąż bierze udział w nowych projektach. Modelka ma własną markę dietetyczną i chętnie udziela się jako ekspertka na rynku parentingowym. Modelka znów pojawia się także "na ściankach" i galach z różnej okazji. Niedawno została wyróżniona przez Wirtualną Polskę w konkursie "Wszechmocnych kobiet" w kategorii "Macierzyństwo". Celebrytka dziękując wyjaśniła, że pokazuje bycie mamą tak, jak naprawdę wygląda, z całym trudem i bólem młodej mamy.

Teraz ygląda na to, że Leonard rozwija się zdrowo, więc Kubicka może pozwolić na to, aby stawał się coraz "bardziej samodzielny". I tak półroczny chłopczyk sam trzyma butelkę, z której spożywa mleko, a niania została na pewno starannie wybrana przez państwa Baronów. Co jest zawartością butelki nie wiadomo - czy ściągnięty pokarm mamy, czy już mleko modyfikowane.

"Jadę do pracy"

niania dzisiaj zostaje z bobasem na kilka godzin a ja jadę do pracy trochę się powściekać - zapowiedziała Kubicka na swoim Instastory.

