Co za wieści od Barona i Kubickiej. Będzie drugie dziecko!

Nie żyje znany muzyk. Aż trudno w to uwierzyć

Sandra Kubicka oraz Aleksander Milwiw-Baron w ostatnim czasie mieli sporo powodów do radości. Najpierw był ślub, a potem narodziny wyczekanej pociechy. Sandra w ostatnim czasie wyznała też, że chce powiększyć rodzinę.

Zobacz też: Sandra Kubicka pokazała nowy dom! Baron nieźle zasuwa na budowie! Lecą mocne słowa

W połowie maja 2024 roku Sandra i Aleksander zostali rodzicami Leonarda. Modelka aktualnie spełnia się w roli mamy i prezentuje swoje szczęście w sieci. Okazuje się, że 29-latka już myśli o kolejnym potomku.

Zobacz też: Wydało się! Trwa walka o miłość w domu Kubickiej! Nie wszyscy zaakceptowali jej syna

Sandra Kubicka przekazała dobre wieści

Sandra Kubicka przyznała w mediach społecznościowych, że marzy jej się jeszcze większa rodzina i nie chce, aby Leon został jedynakiem. Niedawno na instagramowym koncie modelki pojawiło się Q&A, w którym wyjawiła, że już niedługo będzie się starać o kolejne dziecko. Niestety na razie musi z tym poczekać.

"Ze względu na to, co się wydarzyło, muszę poczekać minimum rok, zanim będę mogła zajść ponownie w ciążę" - napisała do fanek.

Kubicka ujawniła szczegóły porodu

Synek Sandry Kubickiej i Aleksandra Milwiw-Barona po przyjściu na świat został umieszczony w inkubatorze, ponieważ był wcześniakiem. Modelka w swoich InstaStories podkreśliła, że jest wdzięczna za opiekę, jaką otoczono ją w szpitalu. Przyznała także, że mało co pamięta z porodu syna.

"Z tamtej nocy obecnie niewiele pamiętam, to tak, jakbym nie chciała pamiętać. O samym porodzie chyba wam nie powiem nigdy i tej nocy, bo to jest dla mnie traumatyczne doświadczenie. Będę musiała to przerobić u psychologa, który zajmuje się tematami wcześniaków i nagłych porodów. Obecnie rozmawiam z panią psycholog ze szpitala, muszę naprawdę pochwalić ten szpital" - wyznała kobieta w sieci.

Modelka, która obecnie jest w połogu. Wyznała, że zmaga się z atakami paniki.

"Od momentu wyjścia ze szpitala do domu miałam pięć ataków paniki, bo nawet jak zobaczyłam samochód, to zaczynałam wyć, bo ostatni raz samochód widziałam, jak tam jechaliśmy i był zakrwawiony fotel. Później windę pamiętam, winda to samo. Po prostu stałam i krzyczałam w tej windzie" - wyjawiła Kubicka.

Zobacz też: Tak naprawdę z bliska wygląda brzuch po cesarskim cięciu! Sandra Kubicka pokazała ogromną bliznę. Aż zadrżeliśmy!

Zobacz naszą galerię: Sandra Kubicka 11 dni po porodzie wygląda jak modelka! Jak ona to robi?

Sonda Lubisz Sandrę Kubicką? Tak Nie Nie mam zdania